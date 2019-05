Saverne : les victimes d'AVC à Saverne prises en charge par télémédecine depuis Strasbourg

Saverne, France

En cas d'accident cardio-vasculaire (AVC), on le sait, chaque minute compte. Le patient doit être pris en charge le plus rapidement possible pour éviter ou limiter les séquelles. Ainsi, depuis le 23 avril, les urgentistes du Centre hospitalier de Saverne (Bas-Rhin) travaillent en collaboration avec les neurologues des Hôpitaux universitaires de Strasbourg, à Hautepierre, grâce à un service de télémédecine spécialisé, le "Télé-AVC".

Comment ça marche ?

S'ils soupçonnent un AVC, les urgentistes de Saverne réalisent une Imagerie par résonance magnétique (IRM), en coopération avec un neurologue-expert de Hautepierre. Celui-ci les aide ensuite à établir le diagnostic, puis à démarrer le traitement. "24 heures sur 24 et sept jours sur sept un patient qui habite à Saverne ou aux alentours pourra être pris en charge", explique la professeure Valérie Wolff qui dirige l'unité neuro-vasculaire, à Hautepierre. Il pourra être vu à distance par le neurologue senior. Le patient aura accès au traitement le plus adéquat possible et le plus près de chez lui, ajoute-t-elle.

🧠 Journée européenne de prévention de l'AVC. Découvrez les télé-AVC, qui permettent une prise en charge optimale à distance lorsqu'un AVC est soupçonné. Depuis peu, les urgentistes du CH de Saverne peuvent obtenir un avis rapide des neurologues des HUS.

https://t.co/DW8dXqbRBT — Pulsy (@pulsy_grandest) May 16, 2019

D'après Jérôme Boutet, le chef de projet télémédecine, la caméra permet d'améliorer les échanges. "Ça permet aux neurologues à distance d'être comme s'il était dans la salle, il peut à la fois interagir avec le patient, lui poser des questions et vérifier ses réactions. C'est une concertation médicale entre plusieurs experts, on est vraiment dans le dialogue." En trois semaines, seize patients de Saverne ont été pris en charge par ce service de vidéo-surveillance.

C'est un gain de temps pour tous " - Professeure Valérie Wolff

Le Télé-AVC permet aussi de limiter les allers-retours inutiles et d'éviter de perdre des minutes précieuses. "Avant, ces patients étaient acheminés à Strasbourg, où ils avaient l'IRM cérébral, retrace la professeure Valérie Wolf. Ils étaient vus par le neurologue mais pouvaient très bien ne pas avoir d'accident vasculaire cérébral, et de ce fait être réadressé sur l'hôpital de Saverne."

A l'inverse, il arrivait aussi que le patient arrive malheureusement trop tard. "Il convient d'avoir le traitement le plus proche de chez soi, et ainsi d'avoir une égalité des chances d'accès au traitement", conclu la neurologue. Le télé-AVC sera progressivement étendu à Haguenau, Sélestat ou Wissembourg.