Covid : Des retards pour des tests PCR à Dijon, six jours au lieu de deux

La mésaventure de très nombreux Dijonnais ! Les laboratoires du groupe "Biogroup", une quinzaine sur Dijon et son agglomération, ont été victimes d'une panne ce week-end. Et tous les tests PCR effectués depuis samedi dernier ne peuvent plus être analysés en local.

Tous les prélèvements envoyés sur Paris

Normalement la réponse doit tomber sous 48 heures, là impossible de l'obtenir avant cinq voire six jours. Tous les prélèvements ont dus être envoyés sur Paris vers un autre plateau technique du groupe où c'est un peu l'embouteillage avec la reprise de l'épidémie. 3000 tests seraient actuellement "en souffrance" sur l'agglo Dijonnaise.

"Cela ne m'inquiète pas trop" explique Vanessa

Samedi dernier dans un labo Biogroup de la Fontaine-d'Ouche Vanessa a fait tester son fils entré en contact avec une personne malade. Elle attendait la réponse ce lundi matin mais elle devra patienter."Cela ne m'inquiète pas trop parce que mon fils et moi-même n'avons pas développés de symptômes de la maladie et cela fait plus de sept jours que l'on a été en contact avec la personne. Ce qui me gène le plus finalement c'est pour la scolarité de mon garçon parce que je ne peux pas le mettre à l'école pendant une semaine puisqu'on nous demande d'attendre les résultats du test" explique la mère de famille.

"Ce sont de nouvelles machines, c'est compliqué" compatit Vanessa

"C'est vraiment pas de bol pour eux cette machine qui tombe en panne" poursuit Vanessa. La jeune femme s'interroge : "En 2020 on pourrait peut-être avoir d'autres recours ? Même si ce sont de nouvelles machines, même si c'est compliqué, ils devraient avoir les techniciens, les personnes qu'il faut pour les réparer."

Au CHU le délais de réponse est désormais de 5 jours

La machine en question est une machine d'analyse de tests PCR, elle est tombée en panne sur le plateau technique de Biogroup dans le quartier du Zénith à Dijon. En attendant qu'elle soit remise en service, les usagers sont renvoyés vers les concurrents Cerballiance ou Biomed et vers le CHU. Le CHU ou le délais pour obtenir une réponse est désormais de cinq jours. En cause le très grand nombre de personnes souhaitant se faire tester.

"Notre priorité est de nous occuper de nos patients"

Contactée la communication de Biogroup n'a pas donné suite à nos demandes d'interviews ou d'explications. "Actuellement la priorité est de nous occuper de nos patients et de pouvoir rendre les résultats le plus vite possible" signale le responsable communication dans un SMS à notre reporter. Dans un mel envoyé lundi après-midi aux personnes qui ont réalisé le test PCR, Biogroup s'excuse de ne pas pouvoir tenir "les délais promis" et "pour les conséquences dommageables que le délai de rendu (...) a pu occasionner".