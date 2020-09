Damien Barraud, anesthésiste-réanimateur à Metz : "Sur Twitter, je secoue le cocotier de la mauvaise médecine"

Sur Twitter, il pourfend les théories complotistes qui circulent sur la Covid-19, et en particulier celles véhiculées par les adeptes du professeur Didier Raoult. Et le Dr Damien Barraud, médecin-anesthésiste au CHR de Metz-Thionville, n'y va pas avec le dos de la cuillère.

Le professeur Didier Raoult, le médecin marseillais qui avait minimisé l'épidémie de la Covid-19, puis divisé la communauté scientifique avec son traitement miracle à l'hydroxychloroquine, est auditionné ce mardi 15 septembre par la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire. Didier Raoult a fait des réseaux sociaux ses armes pour diffuser ses points de vue très controversés. Dont acte : d'autres médecins ont choisi de monter au créneau, en utilisant les mêmes armes.

L'un d'eux exerce en Moselle. Le Dr Damien Barraud, anesthésiste-réanimateur à l'hôpital de Mercy, est plus connu sur Twitter sous le pseudo @fluidloading. Il cumule près de 13.000 abonnés, et tweete plus vite que son ombre : plus de 68.000 messages à ce jour.

Ce n'est pas la crise du coronavirus qui a déclenché sa frénésie twittesque : il s'est inscrit sur le réseau social en 2016, dans un but bien précis : "secouer le cocotier de la mauvaise science et de la mauvaise médecine. J'ai utilisé par le passé toutes les voies censées être utiles, mais aucune ne fonctionne. Je pense en particulier à _l'ordre des médecins, qui est aux abonnés absents_, au niveau national, pendant la crise qu'on traverse actuellement. Quand les sonnettes habituelles ne marchent pas, il faut passer au plan B".

Provoc assumée

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Damien Barraud n'y va pas par quatre chemins. Didier Raoult ? Un "charlatan", le "Garcimore de la recherche". Ses défenseurs sur les réseaux sociaux ? Des "trolls dégénérés". L'Institut hopsitalo-universitaire de Marseille, où travaille Didier Raoult ? Une "mafia". France Soir, journal réputé pro-Raoult ? Il est rebaptisé "Rance Soir, papier toilette simple épaisseur"... Le langage du médecin est pour le moins fleuri. Mais cela tranche avec sa personnalité au quotidien : "Je suis beaucoup plus calme dans mon service, je ne crie pas comme ça", dit-il dans un sourire. Il assume néanmoins totalement son côté provoc. "Il n'y a que ça qui marche, il faut marquer les gens. _Si vous avez un discours lisse, il ne se passera rien_. Même si ça doit en partie me desservir".

Poursuites en justice

En retour, Damien Barraud est constamment attaqué. Parfois très violemment. "Menaces de mort, menaces physiques, diffamation, calomnie... toute la panoplie. Mais ça ne me fait pas dévier. Parce que c'est importantissime ! Les trolls ne mesurent pas tout ce que ça cache derrière : la mauvaise recherche, la mauvaise publication, l'omerta hospitalo-universitaire qui cache tout ça sous le tapis..."

Ce n'est plus possible de laisser tout ça sans rien dire

Ses détracteurs prennent un malin plaisir à associer le compte Twitter de l'hôpital de Metz Thionville. Mais Marie-Odile Saillard, sa directrice, soutient le Dr Barraud. "J'ai du respect, de l'estime pour les gens qui sont capables de défendre des idées, de manière étayée, en conscience. J'y suis attachée".

Le Dr Barraud poursuit en justice ses adversaires les plus virulents. Le document de l'huissier qui compile les constats est long - à ce jour - de 484 pages.