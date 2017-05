Danger de l'amiante : la Cour de cassation pointe la responsabilité des entreprises de BTP

La Cour de cassation a rejeté le 14 avril dernier le pourvoi du géant du BTP Vinci dans l'affaire du chantier Mandevilla à Bastia. Elle confirme ainsi le délit de mise en danger d'autrui, et rappelle l'obligation générale de sécurité de l'entreprise en matière de travaux en présence d'amiante.

Dans le long et sensible dossier de l'amiante, cette décision de justice fera date. La Cour de cassation a, la semaine dernière, rejeté le pourvoi du géant du BTP Vinci. Le chantier en cause est situé dans le quartier de l'Annonciade, à Bastia. Il s'agit de la construction de 3 immeubles d'habitation sur un terrain amiantifère. Des manquements aux règles de sécurité vis-à-vis des riverains et des salariés de l'entreprise ont été constatés dès 2012, ce qui a donné lieu à une action en justice. L'arrêt de la Cour de cassation, épilogue de cette procédure, fera jurisprudence, estime Patricia Burdy, inspectrice du travail en Haute-Corse. "Il s'inscrit, dit-elle, dans la continuité des jugements déjà pris depuis une dizaine d'années en Corse. Désormais une épée de Damoclès pèse au-dessus de la tête des entrepreneurs".

"L'amiante, c'est une bombe à retardement"

Pessimiste malgré cette décision, Monique Nowak, la présidente de l'ARDEVA, l'association régionale des victimes de l'amiante du Sud-Est. Elle considère qu'il sera très difficile d'éradiquer les risques liés à la présence d'amiante dans le sol, surtout en Haute-Corse.