"Danger pour la santé des Mayennais" : deux associations réclament la régulation d'installation des médecins

L’Association de Citoyens Contre les Déserts Médicaux et le collectif Audace 53 s'inquiètent de la situation dans les hôpitaux mayennais. 200 lits vont fermer cet été et de sérieuses menaces planent sur le maintien de deux services d'urgence, à Mayenne et Château-Gontier-sur-Mayenne.