Le CHU d'Amiens est prêt à faire face en cas de patients contaminés par le coronavirus

Amiens, France

Invitée de France Bleu Picardie ce mercredi, Danièle Portal, directrice du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens explique que son établissement se prépare à des arrivées éventuelles de patients contaminés par le coronavirus chinois. L'épidémie continue de progresser en Chine où 132 personnes sont mortes et près de 6.000 sont touchées. Un quatrième cas a été détecté en France, à Paris.

Tous les centres hospitaliers universitaires sont prêts à faire face en cas de patient contaminé. Nous avons des réunions très régulières avec les services du ministère, l'Agence Régionale de Santé pour nous préparer à cela. Nous appliquerons les consignes qui nous serons donnés.

Des réunions très régulières

Interrogée sur les appels, parfois farfelus de certains patients qui s'inquiètent de manière parfois irrationnelle, la directrice du Centre Hospitalier Universitaire d'Amiens explique qu'il y a eu "beaucoup d'appels concentrés sur le 15 le week-end dernier. Les appels se ralentissent puisqu'il y a aussi l'information qui passe par les médias".

Quelle réponse au malaise de l'hôpital public ?

A un peu plus de deux semaines d'une nouvelle mobilisation des personnels soignants qui dénoncent les conditions de travail à l'hôpital public, le manque de moyens, de fonctionnaires et de lits, Danièle Portal explique "on est arrivé au bout des plans d'économie. La crise hospitalière est profonde et ancienne et c'est ce qui la rend très compliquée. Les plans d'économie successifs ont marqué durablement les personnels hospitaliers et les hôpitaux. Donc il y a une impatience normale. Aujourd'hui la réponse d'Agnès Buzyn est certainement la bonne à moyen terme mais elle n'est pas perçue comme la réponse immédiate"

Danièle Portal, directrice du CHU Amiens-Picardie © Radio France - François Sauvestre

Un nouveau parking en construction

Danièle Portal s'est aussi exprimée sur les grands chantiers de 2020 au CHU d'Amiens Picardie. "Le chantier du nouveau parking du CHU sud va commencer certainement au printemps. Nous allons construire le parking sur un autre déjà existant donc on va diminuer la capacité de ce parking pendant ce temps là. Mais la bonne nouvelle c'est qu'au moment où les services du CHU nord arriveront au sud."

Ce parking, une concession privée sera payant. Une annonce qui était très mal passée en 2019. "Comme tous changements ce sera un peu compliqué, nous y travaillons, nous essayons de trouver des solutions pour les patients notamment. Aujourd'hui tout n'est pas encore tout à fait calé mais nous avons entendu les messages passés par les patients."