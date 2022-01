A Mareau-aux-Prés, près d'Orléans, le maire Bertrand Hauchecorne et plusieurs élus assurent la surveillance de la cantine de l'école cette semaine ! Un tiers des agents municipaux sont absents pour cause de Covid-19. C'est la seule solution pour éviter la fermeture de la cantine, explique le maire.

Dans cette commune du Loiret, les élus remplacent des personnels positifs au Covid et surveillent la cantine !

Depuis lundi dernier, des élus remplacent des agents municipaux à Mareau-aux-Prés, petite commune au sud-est d'Orléans ! Trois des neuf agents chargés de la surveillance de la cantine ont été testés positifs au Covid-19, tandis qu'un autre agent est en arrêt pour un autre motif.

Pour continuer à faire tourner le réfectoire, les conseillers municipaux (et même certains anciens élus) on décidé de retrousser leurs manches : ils surveillent les enfants au moment de la pause méridienne.

Les élus surveillent la cantine depuis lundi

Le maire de Mareau-aux-Prés, Bertrand Hauchecorne, a dû réorganiser les choses en vitesse après avoir découvert ces nombreuses absences parmi le personnel municipal dimanche soir : "le principal, c'était de garder la cantine, parce que demander aux parents de revenir chercher les enfants entre midi et deux, ça devient très difficile. Il n'y avait donc qu'un seul moyen : demander aux élus de venir et c'est ce que nous avons fait". En revanche, l'accueil périscolaire du matin et du soir a dû rester fermé une partie de la semaine, faute de personnels.

Bertrand Hauchecorne, le maire, a lui même surveillé la cour de l'école durant le temps de pause du midi : "c'est très intéressant de les voir jouer et de regarder comment tout se passe", sourit ce retraité, ancien professeur de maths en classes préparatoires au lycée Pothier à Orléans. Cette épidémie "pousse à s'adapter : c'est très difficile pour les enseignants et les parents d'élèves évidemment mais aussi pour les collectivités".

Dès lundi prochain, les choses rentreront dans l'ordre et le personnel devrait être de retour pour assurer la surveillance de l'accueil périscolaire et de la cantine, dans la commune.