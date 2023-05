Dans l'Eure, un cabinet itinérant pour répondre au manque de médecins

Depuis le 12 mai 2023, Doct'Eure sillonne la campagne dans le sud de l'Eure. Le minibus a fait étape ce jeudi au Fidelaire, où il n'y avait plus de médecin généraliste depuis au moins cinq ans. "C'est vraiment une attente vu ce désert médical dans nos petite communes rurales" se réjouit Jean-Claude Dufossey, maire du Fidelaire, commune de 1040 habitants. La cabinet itinérant est installé à deux pas de la mairie, juste devant la salle des fêtes de la commune. La salle des fêtes sert de salle d'attente et les toilettes sont accessibles pour les patients.

Alicia et Amélie, assistantes médicales, assurent l'accueil dans la salle des fêtes du Fidelaire © Radio France - Laurent Philippot

Dans le camion, un cabinet médical comme les autres. "L'espace est suffisant, on a tout le matériel, l'informatique fonctionne. On peut faire beaucoup de choses" avance le docteur Deom.

Le docteur Deom dans Doct'Eure, le cabinet médical itinérant du Département de l'Eure © Radio France - Laurent Philippot

Depuis le départ à la retraite de son généraliste en décembre 2022, Fabien n'avait plus de médecin traitant et sort de sa consultation : "On n'attend pas, c'est comme chez un médecin. Il m'a examiné comme l'aurait fait un autre médecin" explique le quadragénaire pris par une grosse taux, "je suis reparti avec une ordonnance, j'ai réglé que la part mutuelle. Il y a la carte vitale exactement comme chez un médecin, vraiment très bien !"

Lutter contre les déserts médicaux

"Nous voulons venir en aide aux patients qui ont décroché, qui ont abandonné ou qui n'ont pas accès aux soins" explique le docteur Jean-Paul Deom, qui consulte tous les jeudis au Fidelaire, et le praticien l'affirme, "les patients sont soulagés". Doct'Eure s'adresse en priorité aux patients qui n'ont pas ou n'ont plus de médecin traitant, "d'autant plus s'ils sont en ALD (affection longue durée) qui sont vraiment en grande difficulté pour leur suivi de maladie chronique" souligne Roselyne Dersy, responsable du centre de santé de l'hôpital La Musse, partenaire du dispositif. Doct'Eure peut également assurer, à titre exceptionnel, des rendez-vous en urgence.

Doct'Eure est à l'initiative du Département de l'Eure, dans le cadre de son plan santé 2023-2028 . En janvier 2023, 62.236 Eurois n'avaient pas de médecin traitant, soit un peu plus de 10%, dans la moyenne nationale

La tournée de Doct'Eure

Doct'Eure intervient pour l'instant dans trois communes de l'Eure, identifiées comme en tension, par le conseil départemental, l'agence régionale de santé de Normandie, l'hôpital La Musse et l'union régionale des médecins libéraux.

Conches-en-Ouche, le lundi, à la maison de santé

Mesnils-en-Ouche (La Barre-en-Ouche), le mardi, à partir de septembre 2023

Le Fidelaire, le jeudi, devant la salle des fêtes

Breteuil-sur-Iton, le vendredi

Les médecins consultent de 9H00 à 18H00. La prise de rendez-vous s'effectue auprès du centre de santé de La Musse (02.32.29.32.19) et prochainement via la plateforme Doctolib.