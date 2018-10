Depuis le 6 octobre, plus de 2.000 pharmaciens agréés pratiquent la vaccination dans la région. L'expérimentation, menée depuis un an en Aquitaine et Auvergne-Rhône-Alpes est étendue en Occitanie. Dans cette pharmacie montpelliéraine, une trentaine de patients ont déjà franchi le pas.

Montpellier, France

L'expérimentation de la vaccination antigrippale dans certaines officines a débuté le 6 octobre dernier dans l'Hérault, et la première phase de test commence bien pour cette pharmacie montpelliéraine située dans le quartier Ovalie. Une trentaine de personnes a déjà accepté de recevoir leur piqûre à l'arrière de la boutique.

"Je trouve ça pratique. Je venais chercher mon vaccin, paf ! C'est fait !" raconte Colette, un pansement fraîchement collé sur le bras. L'acte a duré une quinzaine de minutes dans un local spécialement aménagé. La patiente a signé une feuille de consentement et le tour était joué.

On n'est pas là que pour vendre des crèmes et du Doliprane" - Laurent, pharmacien.

"Les patients sont très contents de pouvoir se faire vacciner chez nous", remarque le pharmacien, Laurent Jeannot, "ils voient le pharmacien d'un autre côté, il y a un autre contact." Un rapport différent qui plaît également à ce responsable qui a suivi une formation spéciale pour pratiquer le vaccin. "On revient à notre cœur de métier qui est le médical et la santé. On n'est pas là que pour vendre des crèmes et du Doliprane."

Objectif : augmenter la couverture vaccinale

L'expérimentation, déjà menée l'an dernier en Aquitaine et en Auvergne Rhône-Alpes, vise à augmenter la couverture vaccinale. En 2017, dans l'Hérault, seul 49% de la population éligible au vaccin s'est rendu en pharmacie. Et dans ce pourcentage, certains laissent leur boîte au réfrigérateur et oublient de se le faire injecter.

En pharmacie, l'acte est gratuit pour le patient. Pour cette année d'expérimentation, c'est l'ordre des pharmaciens qui met la main à la poche à hauteur de six euros par personne vaccinée. Si la vaccination venait à se généraliser dans toute la France, les frais seront assurés par l'Assurance maladie.