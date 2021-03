Dans l'Hérault, les pharmacies se préparent à reprendre la vaccination AstraZeneca

Depuis le vendredi 19 mars 2021, la vaccination avec le sérum AstraZeneca a repris en France. Le vaccin a été suspendu trois jours, en début de semaine, suite à des inquiétudes autour d'effets secondaires graves (thromboses, caillots de sang). Jeudi, la Haute Autorité de Santé a finalement donné son feu vert et recommandé d'utiliser le vaccin anglo-suédois pour les personnes âgées de plus de 55 ans uniquement.

Dans l'Hérault, les premières doses devraient arriver en pharmacie en milieu de semaine. En attendant, les officines se préparent. À Montpellier, Bénédicte Vianes a repris la listes des inscrits à la vaccination : une soixantaine, tous âgés de plus de 65 ans. Ils sont donc toujours éligibles au sérum. Jusqu'ici, AstraZeneca était privilégié pour les patients de 50 à 74 ans fragiles et les professionnels de santé.

Dès demain, la pharmacienne et son équipe comptent contacter chacun d'entre eux. "On va les rappeler pour leur demander s'ils veulent toujours se faire vacciner", précise Bénédicte Vianes. Quelques personnes ont décommandé avant la suspension du vaccin, mais ils sont peu. Certains sont même revenus, dans la semaine, pour demander quand ils pourront se faire vacciner.

La pharmacienne reste prudente. "Je préfère que les personnes qui ont des problèmes de coagulation du sang demandent d'abord conseil à leur médecin", explique-t-elle. La pharmacie a rappelé l'une de ses patientes pour, justement, annuler sa réservation car elle faisait des thromboses.

"L'un des plus gros problèmes c'est qu'il y a des étudiants en santé qui ont déjà reçu des premières doses et qui sont bloqués pour la deuxième" - Thibault Laffitte, étudiant en 5e année de pharma Copier

Charlette et Pierrette ont respectivement 70 et 72 ans. Toutes les deux sont préoccupées mais prêtes à se faire vacciner par AstraZeneca en dernier recours. "C'est sûr, c'est inquiétant, avoue Pierrette. On n'a pas envie d'avoir de thrombose. Surtout qu'à notre âge, le sang ne circule plus très bien, rit-elle. Mais bon, s'il n'y a pas le choix, je me ferai vacciner. Il faut bien tout faire pour éradiquer cette maladie."

Selon l'Agence du Médicament, aucun cas graves de formation de caillots sanguins n'a été observé en France avec les vaccins de Pfizer-BioNTech et de Moderna.