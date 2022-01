Dans l'Indre, la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avance lentement

La vaccination peine à décoller chez les moins de 12 ans. En France, ils sont près de 4 % à avoir reçu deux doses depuis l'ouverture de la vaccination aux plus petits fin décembre. Dans l'Indre, moins de 6 % des 10-11 ans ont reçu une dose de Pfizer pédiatrique, soit 265 enfants, selon l'ARS (l'Agence Régionale de Santé). Seulement 1,5 % des 5-9 ans, soit 166 enfants, étaient vaccinés au 26 janvier.

Le centre de vaccination d'Argenton-sur-Creuse vaccine les enfants de 5 à 11 ans depuis le 8 janvier. Des créneaux spécifiques leur sont réservées les mercredis et samedis après-midi. Mais la plupart restent vacants.

Le reportage de France Bleu Berry Copier

Manque d'engouement pour la vaccination

Quelques parents attendent pour faire vacciner leurs enfants. Ils sont une quarantaine à avoir pris rendez-vous. Jérémy, le papa du petit Lilian, 7 ans, n'a pas hésité une seconde avant de le faire vacciner. "Dès le début, on s'est dit qu'on allait le faire parce que c'est un geste citoyen, raconte Jérémy. Au moins, il sera tranquille et, en cas d'infection, ça diminuera les symptômes".

Mais contrairement à lui, la plupart des parents sont réticents à l'idée de vacciner leurs enfants. Depuis l'ouverture de créneaux spécifiques début janvier, seuls 200 enfants ont reçu une dose de vaccin. "Moi-même, j'ai hésité à faire vacciner mon enfant, admet Sébastien Caillaud, infirmier et coordinateur du centre. Je me demandais si c'était vraiment utile puisqu'on entendait parler d'une immunité collective".

Autre explication à ce manque d'engouement : les annonces du gouvernement sur la levée progressive des restrictions à compter du 2 février. "Le gouvernement parle d'un arrêt des jauges, d'un possible relâchement. Certains parents se pose sûrement la question de l'utilité de faire vacciner son enfant", précise le coordinateur du centre.

Le virus se propage chez les enfants

La propagation du virus chez les plus petits peut également expliquer la lenteur de la vaccination. "Nous sommes confrontés à un problème majeur, c'est les cas contacts et les contaminations chez les enfants", insiste Sébastien Caillaud. La situation dans les écoles se répercutent sur les centres de vaccination. "Soit c'est une vaccination, soit c'est une contamination, et en ce moment, l'Indre n'est pas très bien placé niveau contaminations, le ratio est de 7.000 pour 100.000 habitants", poursuit-il.

"Les autres raisons peuvent être idéologiques" - Sébastien Cailleaux, coordinateur du centre de vaccination d'Argenton-sur-Creuse Copier

Quand un enfant a le Covid, il faut attendre deux mois avant de pouvoir le faire vacciner. Le centre de vaccination d'Argenton va diminuer le nombre de créneaux réservés aux enfants. Les mercredi après-midi, il n'y aura plus que 20 rendez-vous, contre 60 actuellement.

Réduire les créneaux pour les remplir

Le centre de Belle-Isle à Châteauroux vaccine également les enfants les mercredis et samedis après-midi. Depuis la semaine dernière, les 80 créneaux dédiés aux enfants sont réservés à chaque fois. Les organisateurs ont volontairement limité le nombre de rendez-vous disponibles pour qu'ils partent tous. "Au départ, on ne savait pas si ça allait marcher, on avait quand même des parents qui n'étaient pas d'accord avec la vaccination des enfants, explique le Dr. Soulis, l'un des coordinateurs du centre. Pour éviter que les créneaux ne se remplissent pas, on s'est montrés prudents".

Grâce à l'expérience acquise depuis un an, le centre de vaccination a également appris à gérer les flux. "Finalement, ça marche pas trop mal. Au début mois de janvier, on était à 20 vaccinations pédiatriques par semaine. Maintenant, on arrive à 79", précise-t-il. L'obligation d'obtenir l'autorisation des deux parents freinait la vaccination. "Maintenant qu'une seule autorisation suffit, les créneaux se remplissent bien", conclut le Dr. Soulis.