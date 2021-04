Dans l'Oise, deux centres de vaccination ouvrent leurs portes aux professionnels de 55 ans et plus

Deux centres de vaccination ouvrent leurs portes aux professionnels de 55 ans et plus dès ce samedi 17 avril.

La situation épidémique du département de l'Oise est toujours préoccupante. Le taux d'incidence départemental se maintient à un niveau très élevé (491 cas pour 100 000 habitants au 12 avril) et les évacuations sanitaires vers d’autres régions se poursuivent.

Le département a donc décidé d'accélérer la vaccination et d'ouvrir dès ce week-end, le samedi 17 avril et le dimanche 18 avril, 2 centres de vaccinations pour les professionnels de 55 ans et plus (personnels de l’éducation nationale, professionnels de la petite enfance, policiers, gendarmes).

Un nouveau centre de vaccination ouvert sur le site de la direction du SDIS 60 au 8, avenue de l’Europe ZAE de Beauvais Tillé, le samedi 17 et le dimanche 18 avril de 8h30 à 18h30, et chaque mercredi de 14h00 à 18h00.

Un autre centre est établi au centre municipal de la Faïencerie à Creil, le samedi 17 avril de 9h00 à 17h40.

Les professionnels exposés de 55 ans et plus pourront soit prendre rendez-vous via Doctolib ou par téléphone (SDIS Beauvais-Tillé : 03 92 04 34 71, Faïencerie à Creil : 0800 60 20 09), soit se présenter sans rendez-vous.

Il leur est seulement demandé de se présenter avec une carte vitale et une carte professionnelle ou tout document justifiant de leur appartenance à l’une des professions précitées. Ces professionnels de 55 ans et plus gardent bien entendu la possibilité d’accéder à la vaccination auprès de leur médecin traitant, de leur pharmacien ainsi qu’auprès d’une infirmière.