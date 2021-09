Dans l'Orne, le département salarie des médecins pour lutter contre les déserts médicaux

Pour lutter contre les déserts médicaux, le département de l'Orne salarie des médecins depuis juin 2020. Ils sont pour l'instant sept à dépendre de deux centres, au Mêle-sur-Sarthe et à Bagnoles-de-l'Orne, se rendant ensuite dans différentes antennes comme à Randonnai, Mortrée, Briouze ou Tourouvre.

Après plusieurs années à la tête des urgences d'un hôpital parisien, David Blondeel est arrivé dans le perche Ornais en février dernier, un territoire qu'il connaissait depuis une quinzaine d'années. "Ce qui m'a donné envie de le faire, c'est d'être utile, de faire quelque chose pour les patients qui, parfois dans certaines disciplines, dans certaines circonstances, à l'hôpital ou ailleurs, n'est pas toujours facile.

En tout cas, moi, je n'arrivais plus à m'y retrouver et j'ai eu envie de faire quelque chose pour me rendre utile aux patients, à un projet, à quelque chose qui soit dynamique."

Un emploi du temps fixe

Le fait d'être salarié lui permet de se concentrer uniquement sur la pratique de la médecine et non plus sur l'administratif, avec un emploi du temps fixe et donc de gagner un certain confort de vie. "Pour pouvoir exercer son métier dans de bonnes conditions, il faut aussi pouvoir permettre d'avoir du temps à consacrer à soi, aux siens et puis être équilibré tout simplement."

Avec le salariat, le département de l'Orne arrive à attirer des médecins. "On voit les médecins libéraux partir en retraite, ne pas être remplacés ou tout du moins pas suffisamment, regrette Nadège Decaen, directrice du Centre départemental de santé. Beaucoup de patients n'ont plus de médecin traitant. Il fallait trouver des idées."

Un concept qui se développe de plus en plus dans les collectivités et qui _"va dans l_e sens de ce que va devenir la médecine à l'avenir" selon le Docteur Blondel. À 51 ans, le médecin partage sa semaine entre Tourouvre et un autre centre de soins en région parisienne où il est salarié et il se voit bien terminer sa carrière dans quelques années exclusivement dans l'Orne. Une bonne pioche pour le département.