Dans l'Orne, un vaccinobus de l'ARS parcourt les communes rurales isolées

Le vaccinobus affrété par l'Agence régionale de santé de Normandie a posé ses bagages à Exmes (Orne), une commune déléguée de Gouffern-en-Auge, près d'Argentan, mercredi 26 janvier. Dans ce petit village de 200 habitants, pas de gros centre de vaccination. Alors l'arrivée du vaccinobus est la bienvenue : "J'ai pu faire ma troisième dose et je vais retourner directement au travail, confie Aurélie, qui habite la commune voisine, c'est beaucoup pratique que de devoir aller jusqu'à Argentan pour aller se faire vacciner."

Le vaccinobus a été affrété par l'Agence régionale de santé de Normandie. © Radio France - Marie Martirossian

Pas besoin de prendre rendez-vous ou bien de faire la queue, ce qui arrange bien Caroline, qui habite à Gacé : "J'ai fait mes deux premières doses dans un centre de vaccination d'Argentan, et j'ai dû attendre 30 minutes avant de pouvoir me faire vacciner... Là on n'attend pas et c'est juste à côté de chez nous."

10% de primo-injections

Cette opération vise aussi à soulager les médecins et pharmaciens, souvent rapidement débordés. Parmi les personnes qui viennent se faire vacciner, environ 10% d'entre elles sont là pour une première dose. "Il s'agit souvent de personnes isolées, parfois âgées ou handicapées, qui ne peuvent pas se rendre en centre de vaccination, explique Valérie Bellenger, infirmière retraitée depuis peu et mandatée par l'ARS pour le vaccinobus. Par exemple, avant-hier nous avons vacciné une personne qui ne pouvait pas se déplacer car son ascenseur était hors service : elle nous a clairement dit que sans nous, elle ne se serait pas fait vacciner."

Valérie Bellenger, infirmière au vaccinobus en Normandie. Copier

Au total, le vaccinobus a administré 18 injections à Exmes et 5 autres à Chambois (Orne) le matin. Un bilan satisfaisant, estiment les organisateurs du dispositif. Le vaccinobus continue sa route dans l'Orne et se rend à Gacé jeudi 27 janvier et à Pervenchères samedi 29 janvier.