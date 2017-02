Dans l'Yonne, des ateliers bien-être pour les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et leurs proches

Une fois par mois jusqu'à la fin de l'année l'association France Alzheimer 89, propose deux ateliers animés par une art-thérapeute et une sophrologue. Des ateliers qui procurent des émotions nouvelles ou retrouvées pour les malades, et une véritable bouffée d’oxygène pour leurs proches

Roland vit au quotidien auprès de son épouse atteinte de la maladie d'Alzheimer. Il se dit fatigué moralement et physiquement .Quant on lui a proposé de participer à un atelier de relaxation, il n'a pas beaucoup hésité avant d'accepter. Et il ne regrette rien. En une séance avec la sophrologue , il a déjà l'impression de revivre. « Je suis encore sur le coup du bien être et de la détente que cela m'a apporté, en si peu de temps finalement. C'est la première fois que je prenais conscience que mon cœur bat. Ça m'a impressionné. La sophrologue nous a fait ressentir nos membres, nos muscles. Jamais je n'aurai pensé ressentir mon propre corps comme je l'ai senti et de me détendre. Les clés c'est dans la manière de penser, de penser à soi. Ça fait du bien de prendre conscience de soi. »

_"Ça fait du bien de prendre conscience de soi"

_

Une fois par mois l'association France Alzheimer 89 propose aux malades et aux aidants deux ateliers animés par une art-thérapeute et une sophrologue. Le reportage de Damien Robine Partager le son sur : Copier

De la relaxation pour les aidants et une séance d'art thérapie pour les malades d'Alzheimer. C'est Carole la thérapeute , artiste elle même qui anime l'atelier pour les personnes présentes, il s'agit de peindre de modeler la terre ou de dessiner. « Je pense qu'elles ont passées un bon moment. Alors elle n'étaient pas forcément satisfaites de ce qu'elles ont fait. Mais ça c'est normal et ça s'apprivoise au fil des séances. »

_"Dans ces ateliers on pratique des activités qui aident à vivre"

_

Et pour Gérard Clémencelle le président d'Alzheimer 89 , qui organise ces ateliers bien être, l'art pour les malades permet de s'exprimer, beaucoup mieux que par la parole. « Par le dessin, par l'art, ces personnes sont capables de s'exprimer grâce à la couleur la peinture, les formes. Ça augmente l'estime de soi, on est fier de ce que l'on fait. Ce sont des activités qui aident à vivre. »

Les prochains ateliers bien être sont programmés le 17 mars prochain à Monéteau dans les locaux d'Alzheimer 89.Renseignements et inscriptions sur le site internet alzheimer89@yahoo.fr