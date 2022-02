Dans l'Yonne, l'association Cap Saint-Martin soutient les malades du cancer et leurs familles

Ce vendredi, c'est la journée mondiale de lutte contre le cancer. Elle est consacrée à la prévention, la détection et le traitement du cancer. A Saint Martin sur Ouanne, l'association Cap Saint Martin accueille des malades pour leur permettre de faire une pause et de se ressourcer.

L'association Cap Saint Martin a été fondée en 2008 à Saint Martin sur Ouanne par Hélène Couzin. Son but était de créer une maison chaleureuse pour les malades du cancer et leurs familles.

L'association propose tous les mercredis et jeudis des ateliers à ses adhérents : peinture et photographie sont au menu, ainsi que des ateliers de bien être : massages, sophrologie, esthétique. Des activités qui offrent la possibilité aux malades de mettre de côté leur quotidien, de prendre du temps pour eux.

Colette, 84 ans garde le sourire malgré la maladie

C'est le cas de Colette 84 ans, atteinte d'un cancer du foie et du pancréas. Mais qui garde le sourire. "C'est cette maison qui m'a sorti la tête de l'eau. parce que j'ai perdu mon mari dans l'intervalle. Donc ça me booste un peu le moral. Et puis ici, on s'entraide, on s'appelle si ça ne va pas."

Le témoignage de Brigitte, 63 ans, dont le cancer du sein a été diagnostiqué en 2019

Il y a aussi Brigitte, 63 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du sein en 2019. C'est lors de son opération à Sens qu'on lui a parlé de l'association Cap St Martin. "Ce que j'ai tout de suite aimé, c'est le côté chaleureux. On est plus dans l'ambiance de l'hôpital . Il y a ce côté détente, repos, calme. On est soutenu positivement et quand on a un cancer c'est primordial. Il faut se lever le matin et se dire, c'est une victoire, c'est un jour de plus, pour les traitements et la guérison."

Sylviane, 73 ans, a perdu son mari il y a deux ans, décédé d'un cancer de la moelle épinière

De soutien positif, Sylviane aussi en a eu besoin lorsque son mari est mort d'un cancer de la moelle épinière il y a deux ans. On lui a aussi diagnostiqué un cancer du sang en 2015. "Aujourd'hui j'ai énormément besoin de soins et de psychologie, parce que le décès de mon mari, c'est très dur. Et ici à Cap, je trouve tout ce qu'il faut. L'amitié , la chaleur et ces personnes qui s'occupent des ateliers sont formidables. "

Cap Saint Martin, c'est quatre lieux dans l'Yonne. La maison d'Hélène à St Martin sur Ouanne, Cap Carisey, Cap Villeneuve sur Yonne et Cap St Georges . Pour devenir membre de l'association il faut s'acquitter d'une cotisation de 30 euros. Toutes les infos sont sur le site internet de Cap Saint Martin