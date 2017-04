Dans l'Yonne, à l'occasion de la journée de sensibilisation à l'Autisme, une maman témoigne

La journée mondiale de sensibilisation à l'autisme, le 2 avril, est l'occasion de mieux informer le grand public sur les réalités de ce trouble du comportement. On estime que 430 000 personnes en France sont touchées par l'autisme dont 25% d’enfants.Un parcours du combattant pour les parents.

Sur les genoux de sa maman, Gabin joue avec sa tablette. Comme beaucoup d’enfant autiste, il est passionné par tout ce qui est nouvelles technologies : tablette, ordinateur, télévision. Sur sa tablette, il aime particulièrement les dinosaures. C'est à l’âge de deux ans et demi que les doutes ont surgi explique Elise sa maman : « c’est mon mari qui a eu des doutes sur l’audition de Gabin, il entend mal, ne répond pas à son prénom, ne se retourne pas quand je l’appelle. Je n’y croyais absolument pas. Pour moi Gabin était comme un autre enfant si ce n’est qu’il faisait de grosses colères. Mais effectivement un jour à l’école je me suis dit : il y a un décalage avec les autres enfants. »

Plus le diagnostic est précoce, plus la prise en charge est efficace.

Le diagnostic tombe : Gabin présente des troubles autistiques, des difficultés de communication et d’attention. Rapidement, il est pris en charge par le SESSAD d'Avallon, un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, seule unité dans l'Yonne complétement dédié à l'autisme. Il possède 20 places et suit actuellement six enfants âgés de 4 à 15 ans dans leurs activités quotidiennes. Selon Laurence Viloine, responsable éducative :« Les éducateurs suivent les enfants dans leur milieu naturel. Cela peut être à la maison, chez les grands-parents, dans un club de sport ou à l’école. L’éducateur va expliquer quels sont les troubles de l’enfant et comment adapter le matériel, la classe voire même les fiches de travail données par l’enseignant ».

Une méthode d'apprentissage qui coûte cher

Gabin y va deux fois par semaine en complément des matinées passées à l'école et des rendez-vous hebdomadaire avec l’association ABA à Dijon qui développe une méthode d'apprentissage venue des États-Unis. Cette méthode est reconnue par la haute Autorité de santé mais n'est pas remboursée. Pourtant Gabin a fait de nombreux progrès grâce à cette méthode, mais tout cela coûte cher (500€ par mois, pour 2 heures par semaine). De nombreuses familles n'ont pas les moyens financiers d’assumer seules ces coûts. Elise espère donc que les pouvoirs publics vont reconnaître ses associations qui œuvrent auprès des enfants autistes et faire en sorte qu'elles soient un jour prise en charge à 100%.

Car le chemin vers l'autonomie est encore long: « C’est très difficile de se projeter, on vit au jour le jour. Notre objectif est que Gabin puisse vivre de manière autonome. On a la possibilité d’y arriver en accompagnant Gabin dès son plus jeune âge. C’est là qu’il ne faut pas louper le coche".

Elise conseille donc à toutes les familles de consulter au moindre doute sur le comportement de son enfant. « Mieux vaut passer par une phase de doute et au final découvrir que tout va bien plutôt que de passer à côté d’un enfant qui a des troubles autistiques et de le faire prendre en charge trop tard. »

Aujourd'hui en France, 80% des enfants autistes ne sont pas scolarisés. ces troubles du comportement touchent trois garçons pour une fille

Pour en savoir plus : www.fondation-autisme.org