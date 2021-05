Coronavirus : la vaccination désormais ouverte à tous dès 18 ans dans l'Yonne

Dans l'Yonne, pour faire face à cet élargissement de la vaccination, 14 500 injections devraient être réalisées cette semaine . C'est en augmentation par rapport aux deux dernières semaines. Dès hier le centre de vaccination de l’hôpital d'Auxerre a donc pu aussi accueillir des candidats à la vaccination âgés de moins de 50 ans. Comme Dorian qui lui n'a que 19 ans. Et il vient de se faire injecter sa première dose de vaccin. "Je suis soulagé. C'est une bonne chose de faite, je pense. J'ai discuté avec le médecin, il m'a piqué, aucune douleur. Ça s'est très bien passé."

"Je veux pouvoir revoir mes parents en toute tranquillité" - Brice 35 ans

Ça s'est très bien passé aussi pour Brice 35 ans. Il ressort même du centre de vaccination avec le sourire. Il faut dire que pour lui, la vaccination c'est une évidence. "Je respecte toutes les règles Covid depuis le départ. Pas pour moi, mais pour les autres . Faire prendre le moins de risques possibles à mes amis et à ma famille. Je veux pouvoir revoir mes parents en toute tranquillité."

"Voyager et retrouver une certaine liberté" - Dorian 19 ans

Pour Brice comme pour Dorian, il faut le rappeler, pour la tranquillité, il faudra attendre la deuxième dose. Même si Dorian aussi, est impatient de retrouver sa vie d'avant. "Déjà , voyager cet été. Je compte partir en vacances. Et puis de retrouver une certaine liberté . On commence à voir les terrasses des bars et des restaurants ouverts. Il faut continuer sur cette lancée. J'ai des amis qui sont vaccinés. Les prochains comptent suivre assez rapidement."

En plus des centres de vaccinations , des pharmacies du département ainsi que certains médecins généralistes ont la possibilité de vacciner à partir de cette semaine avec des doses de Moderna.