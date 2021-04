Coronavirus : les portes des centres de vaccination de l'Yonne sont pour le moment fermées aux plus de 55 ans

Depuis le 12 avril dernier, la vaccination est ouverte pour tous les français de plus de 55 ans . Mais pour l'instant dans l'Yonne, les vaccins dont disposent les centres de vaccination, à savoir Pfizer et Moderna, ne leur sont pas destinés

Plusieurs personnes de plus de 55 ans ont été refoulées ce weekend alors qu'elles venaient se faire vacciner à Auxerrexpo. Selon l'Agence régionale de santé en Bourgogne-Franche-Comté (ARS), il y a une explication : les centres de vaccination de l’Yonne disposent actuellement pour la plupart de vaccins Pfizer et Moderna, des vaccins disponibles uniquement pour les personnes de plus de 60 ans et les professionnels de santé.

Les plus de 55 ans peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca chez leur médecin ou en pharmacie

Alors quand on est âgé de 55 à 60 ans et qu'on ne présente pas de problème de santé particulier, on peut se faire vacciner avec Astra Zeneca chez son médecin, chez le pharmacien ou chez une infirmière.

Pour les personnels prioritaires de cette tranche d'âge, comme les caissières ou les enseignants , des créneaux spécifiques sont également mis en place pour eux dans les centres de vaccination à Auxerre et à Sens. L'ARS qui rappelle que quand il reste des doses de vaccins non utilisés en fin de journée, pas question de les perdre. Le vaccin est alors proposé sans rendez vous à des personnes prioritaires. En dernier recours, une dose peut même être proposé à une personne qui n'est pas du tout dans la cible.