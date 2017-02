Dans l'Yonne, on veut lever le tabou sur l'epilepsie

Elle concerne 1% de la population, mais on en parle très peu : 600 000 Français souffrent d'épilepsie, une maladie méconnue qui peut arriver à n'importe qui n'importe quand. Depuis deux ans, l'association Épilepsie France est présente dans l'Yonne, grâce à Christelle.

"C'est une maladie tabou. Le plus dur, c'est le regard des gens", explique Christelle, correspondante locale de l'association Épilepsie France dans l'Yonne depuis deux ans. Avant elle, il n'y avait aucun représentant de l'association en Bourgogne. Christelle les a rencontré au moment de se faire opérer pour éliminer son épilepsie.

"Je me suis dit : « tu as rencontré des gens dans cette association, cela t'a fait du bien d'en parler. Alors pourquoi pas toi maintenant ? »" Christelle, correspondante locale de l'association Épilepsie France dans l'Yonne

Faire de la pédagogie

Épileptique depuis la naissance, Christelle le dit elle-même : plus jeune, elle voulait cacher sa maladie. C'est une des raisons pour lesquelles il y a tant de méconnaissance de l'épilepsie, qui touche pourtant un Français sur 100. "J'étais plutôt solitaire, je ne voulais pas dire que j'étais épileptique", avoue celle qui aujourd'hui assure deux permanences téléphoniques par semaine, à destination des Icaunais qui souhaiteraient parler de la maladie.

Christelle veut mettre l'accent sur le fait qu'il y a plusieurs formes d'épilepsie, et qu'il n'y a pas que les crises fortes. "Souvent, ça se traduit par de petites absences, qui ne sont pas forcément comprises par les gens". Elle appuie aussi sur le fait que "les gens ne savent pas forcément comment réagir quand quelqu'un fait une crise. Il faut la mettre en position latérale de sécurité, et écarter les meubles pour éviter qu'elle se cogne", précise-t-elle.

Des situations parfois difficiles pour les proches

Yvette est épileptique depuis 25 ans. Elle n'a fait que six crises importantes durant cette période, mais cela n'est pas sans inquiéter Marceau, son mari. "Quand elle part faire quelque chose, même si c'est à la maison, si elle ne revient pas, je me dérange pour aller vérifier qu'elle n'ait pas tombé quelque part", confie-t-il. À 79 ans, Yvette a fait une crise dernièrement : "heureusement qu'il était là pour me rattraper, sinon je tombais contre le mur".

Christelle assure chaque mercredi et chaque vendredi des permanences téléphoniques pour les personnes épileptiques ou leurs proches. Vous pouvez la contacter au 09.63.54.38.43, le mercredi après-midi, et le vendredi à partir de 17h30. Vous pouvez également la contacter par mail à guenot.christelle@wanadoo.fr