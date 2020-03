Dans la Drôme, des drives pour dépister le coronavirus

Réaliser un test de dépistage sans descendre de sa voiture, c'est désormais possible dans la Drôme. Deux "drives" de dépistage ont été mis en place à Romans et à Crest par les laboratoires Unibio. L'intérêt ? Limiter les risques de transmission du coronavirus.

"Le patient reste dans la voiture avec le virus s'il est porteur, explique Ryan Sater, biologiste au laboratoire Unibio de Romans. Il ne passe plus par l'accueil ni la salle de prélèvements." Les prélèvements sont plus rapides. "Tout est préparé en amont : les ordonnances, les adresses mail pour les résultats, explique le biologiste. On explique aux patients de se tenir bien face au pare-brise, de ne pas trop ouvrir la fenêtre." Un prélèvement ne prend pas plus de cinq minutes. Le laboratoire réalise une centaine de tests par jour.

Le biologiste est équipé de la tête aux pieds pour réaliser le prélèvement - Laboratoire Unibio

Le dispositif n'est pas nouveau, il a déjà été mis en place en Corée du Sud, en Allemagne mais aussi dans d'autres régions françaises. Pour rappel, tout le monde ne peut pas se faire dépister. "Ce sont les personnes âgées de plus de 75 ans, les patients atteints de comorbidités, les femmes enceintes et les personnels de santé", détaille Ryan Sater.