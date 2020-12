Dans la Loire les lycéens boudent la campagne de tests massifs de la Région

La Région Auvergne-Rhône-Alpes organise une campagne de tests massive et gratuite pour ses habitants juste avant les fêtes de Noël. Les lycéens et les personnels des collèges et lycées sont invités à se faire dépister en priorité. Mais sans susciter beaucoup d'enthousiasme dans la Loire.

Dans le cadre de sa campagne de dépistage massif organisée avant les fêtes de fin d'année, la Région Auvergne-Rhône-Alpes souhaite cibler en particulier les lycéens et les personnels des collèges et lycéens. Les tests ont déjà commencé dans certains établissements de la Loire et vont se poursuivre jusqu'au 18 décembre, avant les vacances de Noël. Mais l'opération connaît un succès mitigé auprès des jeunes.

Pas de vague d'enthousiasme chez les lycéens pour aller se faire tester

Voilà deux semaines déjà que les proviseurs de la Loire préparent l'arrivée des tests dans leurs lycées. Une trentaine d'infirmiers et d'infirmières scolaires se sont portés volontaires dans le département pour les effectuer. Ces tests vont se tenir pendant la dernière semaine de cours, du 14 au 18 décembre, mais dans certains établissements, comme au lycée Claude-Fauriel de Saint-Étienne, ils ont déjà commencé.

Les lycéens et élèves de prépa ont pu se présenter dans une salle sous le préau pour un test PCR. Mais il semble que peu d'entre eux y sont allés. "Moi je l'ai fait parce que mes parents me l'ont demandé, explique Gauthier, élève de Terminale. Mais sinon je n'y serais pas allé. D'ailleurs j'étais le seul de mon demi-groupe." Les raisons avancées sont diverses : manque d'anticipation, peur du test, peur de se faire dépister au lycée plutôt que d'en une pharmacie, ou bien sur doutes sur l'opportunité du dépistage. C'est ce qu'explique Marco : "Je n'ai pas de symptômes, pourquoi me faire dépister ? En plus on est encore loin de Noël. Dans une semaine, je peux très bien être positif"

Ces réticences, Gérard Heinz les rencontre aussi chez les parents d'élèves. Le proviseur du lycée de Chazelles-sur-Lyon et secrétaire académique du SNPDEN (le syndicat des proviseurs) explique que les parents "auraient préféré des tests au retour des vacances de Noël. Ils ont bien conscience que c'est une période à haut risque avec un possible rebond de l'épidémie. Les personnels aussi nous ont fait savoir cela." Dans son lycée, 180 lycéens sur 700 se sont portés volontaire pour le dépistage, et 35 membres du personnel sur 80.

A l'inverse, Zihar Zayet a demandé à sa fille Eliane, en seconde, de se faire tester. Cette déléguée de parents d'élèves ne voit que des bonnes raisons pour cela : "la gratuité, et puis aussi la facilité, puisque c'est sur place. Ma fille va voir sa grand-mère pour Noël, c'est une sécurité pour nous. Et puis n est dans une ville qui a été très touchée, ça ne peut pas faire de mal de savoir." Elle va obtenir les résultats entre 48 à 72h après le test de sa fille.

Une opération soutenue par les syndicats d'enseignants

L'opération de dépistage est cependant soutenue par les syndicats d'enseignants. Elle était même réclamée par le SNES-FSU, rappelle Romain Allard, son secrétaire dans la Loire. "749 personnels d'établissements scolaires ont été testés positifs entre le 20 septembre et le 18 novembre, indique-t-il, selon le compte rendu d'un comité CHSCT. Sans compter les périodes de vacances. Ce dépistage, on l'exigeait depuis la réouverture et le retour des élèves à la Toussaint."

Seul bémol à ses yeux : les personnels des collèges, eux aussi encouragés à se faire dépister par la Région, n'ont reçu pour l'instant aucune information sur les lieux où se rendre, et quand. "Ils n'ont pas été informés, n'ont reçu aucune invitation, comme si rien n'avait été organisé pour eux", remarque-t-il.

L'opération de dépistage de la Région doit s'achever avant les vacances de Noël. Elle ne sera pas reconduite après. En revanche, les collègues d'Unieux, de Riorges et un lycée professionnel du centre de la Loire sont trois centres de tests pour les personnels des établissements scolaires. Ils continueront d'opérer après les vacances et font partie du dispositif promis par Jean-Michel Blanquer au début du mois de novembre.