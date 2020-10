Dans la Loire, les résidents d'Ehpad et leurs familles redoutent un nouveau confinement

Alors que la Loire retient son souffle avant les nouvelles annonces du ministre de la santé Olivier Véran, ce jeudi, le collectif Ehpad Familles 42 alerte sur la situation des résidents en Ehpad. Les familles ne souhaitent pas revivre un nouveau confinement avec interdiction de visites, qui a causé beaucoup de souffrance chez les personnes âgées et leurs proches.

Des restrictions déjà en vigueur dans les Ehpad de la Loire

Les Ehpad du département sont déjà soumis à un protocole strict en matière de visite des familles, selon des règles édictées par l'ARS le 25 septembre et signées par le département. Les visites des familles sont autorisées deux fois par semaine, afin d'éviter de rompre le lien.

Le collectif Ehpad Familles 42, qui regroupe une trentaine de familles, pointe cependant des disparités entre certains établissements du Roannais : "certains exigent de prendre rendez-vous, d'autres limitent ou pas en terme d'heures," selon Bernadette Ojardias. Sa propre mère, âgée de 91 ans, est en résidence, et si elle peut la voir deux fois par semaine, il est difficile de lui expliquer ces limitations : "Elle souffre de troubles cognitifs, elle ne retient pas ce qu'on lui dit. C'est violent encore une fois d'agir et de décider à leur place."

Le collectif aimerait en effet que les résidents comme leurs familles aient réellement voix au chapitre sur la question. Légalement, leur avis est pris en compte au sein du Conseil de Vie Sociale, présent dans chaque établissement, mais d'après Bernadette Ojardias, les familles ne sont pas toujours écoutées "alors qu'elles sont le premier financeur des ehpad."

Le spectre d'un nouveau confinement, "impensable" à revivre

Les familles du collectif sont catégoriques : un nouveau confinement des résidents en Ehpad est "impensable". "On a fait supporter à des personnes âgées des choses qu'on e ferait pas supporter à quelqu'un d'autre, décrit Bernadette Ojardias. Bien sûr qu'on appréhende de nouvelles mesures. On va les faire mourir de solitude." Au delà du dénuement affectif dans lequel les personnes ont été plongées, elle décrit même une dégradation de leur état de santé : "certaines marchaient, et ne marchent plus maintenant. D'autres étaient continentes, elle sont aujourd'hui incontinentes."

"Ma mère de 96 ans m'a dit : je préfère mourir d'un virus plutôt que ne plus voir mes filles."

Aux yeux d'Annie Rousseau, autre membre du collectif, l'approche adoptée est trop "sécuritaire" : "le risque zéro n'existe pas ! Je ne demande pas à l'Ehpad d'empêcher ma mère de mourir. Je voudrais qu'elle continue de vivre, et vivre, c'est faire des choses, recevoir des visites. On ne peut pas figer l'espace, le temps, les gens, pour qu'il ne se passe rien."

Le collectif ne remet pas en doute la compétence et le dévouement des personnels d'Ehpad : il soutient même leurs revendications concernant le manque chronique de personnel, qui est à ses yeux l'une des sources du problème. Le collectif est joignable à cette adresse mail : ehpad.collectif.familles42@gmail.com