Dans la Manche, les hôpitaux se réorganisent pour faire face à l'épidémie du coronavirus

Les hôpitaux manchois se préparent à accueillir de nombreux patients atteints par le coronavirus, en créant des unités spécifiques et en augmentant le nombre de lits en réanimation. Le Samu 50 reçoit, en ce moment, 800 appels par jour, soit quatre fois plus que d'habitude.

Les hôpitaux manchois ont déclenché leur Plan Blanc depuis le vendredi 13 mars. Depuis, ils ont mobilisé peu à peu l'ensemble de leur personnel ainsi que des renforts de médecins libéraux, d'étudiants et d'élèves infirmiers. Et ils se sont réorganisés pour faire face à l'afflux de patients contaminés par le coronavirus.

Exemple au Mémorial de Saint-Lô, où ce vendredi 20 mars, neuf patients atteints du Covid-19 sont hospitalisés, dont deux en réanimation.

Deux étages réservés

L’hôpital a doublé le nombre de lits dans le service de réanimation : 16 aujourd'hui contre 8 en temps normal , avec plus de personnel que d'habitude également.

Deux unités d'hospitalisation, soit deux étages entiers, ont été complètement libérées pour accueillir les patients qui ont le Covid-19 et qui ont besoin d'être hospitalisés. Une autre sera bientôt prête à Coutances.

"Nous avons eu une semaine pour nous organiser, nous sommes maintenant prêts à faire face", assure le directeur de l'hôpital de Saint-Lô, Thierry Lugbull.

800 appels par jour au Samu 50

Quant au Samu, réorganisé lui aussi avec des renforts de médecins libéraux, il reçoit quatre fois plus d'appels que d'habitude, soit près de 800 par jour, dont la moitié pour le coronavirus.

A Avranches, l'hôpital ouvre une maison médicale...

A l'hôpital d'Avranches-Granville, la situation est similaire, avec là aussi une unité hospitalière et un accueil ambulatoire dédié.

Comme à Saint-Lô, toutes les consultations et les activités chirurgicales non urgentes ont été reportées. Toutes les visites sont interdites, sauf les pères dans les maternités, ainsi que certaines visites en soins palliatifs et auprès de personnes en fin de vie.

Le centre hospitalier Mont-Saint-Michel ouvre en outre, dans ses locaux, une maison médicale libérale à partir de ce samedi 21 mars.

... Et lance un appel aux personnels disponibles

L'hôpital d'Avranches-Granville lance également un appel à la mobilisation en urgence de tous les personnels soignants qui seraient disponibles, pour venir en renfort. Les personnes intéressées peuvent se faire connaître en envoyant un email à renfort.covid@ch-avranches-granville.fr