Dans la Manche, plus de 70 agents se relaient pour contacter et isoler les personnes positives à la Covid-19

Depuis la mi-mai, la plateforme "contact tracing" de la Manche, installée à la CPAM à Saint-Lô, a recensé et appelé 605 cas positifs et plus de 3200 cas contacts. Mais la circulation du virus s'est accélérée en septembre, le nombre de cas positifs augmente et l'équipe doit se renforcer.