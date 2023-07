Dans la Manche, près de la moitié des assistants de régulation médicale du Samu est en grève

"Notre métier est peu connu, même à l'hôpital", sourit Julien Caillez. Il travaille depuis 14 ans au Samu 50, comme assistant de régulation médicale et désormais superviseur de l'équipe. "Notre rôle, c'est de répondre à tous les appels au 15 du département de la Manche, les traiter, les prioriser, d'avoir des adresses précises et de comprendre ce qu'il se passe pour déceler les urgences vitales".

ⓘ Publicité

Comme plusieurs de ses collègues, il est en grève. Ce matin-là, ils sont quatre grévistes sur les cinq assistants de régulation médicale présents, même si tous sont assignés et travaillent pour répondre aux nombreux appels. "Globalement, près de la moitié du service suit ce mouvement, qui ne fait que débuter." C'est un mouvement national pour demander une meilleure reconnaissance du métier.

Une meilleure reconnaissance salariale

"Nous ne sommes que 2500 en France. C'est un métier de l'ombre mais tous les jours, on guide des gens dans les gestes de premier secours au téléphone, pour comprimer des plaies, faire un massage cardiaque ou la désobstruction de quelqu'un qui s'étouffe. Et à chaque appel, il faut qu'on prenne une décision en moins d'une minute trente", décrit Florian Martin, l'un des 27 ARM du Samu de la Manche.

Ces assistants étaient considérés avant comme personnel administratif. Depuis la loi RIST en avril, ils ont désormais un statut de soignant mais pas encore de grille salariale propre à leur métier. C'est l'une des revendications de cette grève.

Avec la régulation des urgences, un boom des appels au 15

Ici, il y a eu une dizaine de recrutements en deux ans pour suivre la montée en charge des appels, liée notamment à la régulation des urgences. Leur nombre a augmenté de 33% l'an dernier, par rapport à 2021. Depuis lundi 3 juillet 2023, le Samu 50 s'occupe de la régulation des urgences de tous les hôpitaux manchois , y compris Saint-Lô et Coutances.

"On est en moyenne à 10-12 appels par heure et par personne alors que nos recommandations sont à 7*. Depuis un an et demi, la régulation de Cherbourg nous a ramené beaucoup d'appels de soins non programmés. Là, on n'a pas encore vu l'activité augmenter significativement avec la régulation du centre-Manche, mais ca va arriver courant juillet-août avec la venue des touristes.*"