Dans la Meuse, des patients Covid sous télésurveillance à domicile, grâce à un bracelet connecté breton

C'est un procédé assez unique, qui permet de désengorger les hôpitaux, en pleine 5ème vague d'épidémie de Covid. Le Bora Band est un bracelet connecté, développé par la société bretonne Biosency, qui permet de surveiller à distance des malades du Covid qui viennent de sortir de l'hôpital, mais qui sont encore sous oxygène. Entre 5 et 10 patients de l'hôpital de Verdun en bénéficient chaque semaine, depuis l'an dernier, lors des différentes vagues de l'épidémie. Certains ont même séjourné en réanimation.

Un protocole déjà testé avec des patients atteints de BPCO

Ce dispositif avait déjà été testé avant la Covid, avec des patients atteints de BPCO (broncho-pneumopathie chronique obstructive). Le bracelet mesure plusieurs données vitales du patient, comme sa saturation en oxygène, son rythme cardiaque ou respiratoire. Et en cas de dégradation de son état de santé, l'infirmière de l'hôpital chargée de surveiller les données en informe le médecin, qui pourra appeler le patient pour prendre de ses nouvelles, et décider de le revoir ou de le rediriger vers son médecin traitant.

Mais "la plupart du temps, les malades du Covid voient leur état de santé s'améliorer. On leur demande de baisser leur débit en oxygène, avec l'aide des infirmières libérales qui passent à leur domicile", explique le Dr Jean-Claude Cornu, pneumologue à l'hôpital de Verdun qui a œuvré au développement de cette solution pour les patients atteints du Covid.

Des lits libérés plus vite à l'hôpital

Surtout, ce bracelet connecté permet de libérer des lits, afin d'accueillir d'autres patients Covid : "On gagne, je pense, une semaine, par rapport à un patient chez qui on n'a pas ce protocole de surveillance", estime le Dr Cornu. "C'est donc très intéressant, surtout dans la perspective de la nouvelle vague de patients qu'on attend".

Le bracelet Bora Band a été lancé en avril 2020, en pleine première vague de l'épidémie. Aujourd'hui, près de 150 médecins le prescrivent à leurs patients, en France métropolitaine et d'outre-mer. C'est encore peu, reconnaît Marie Pirotais, la présidente de Biosency : "On est encore peu connu, nous sommes une start-up. Et on a besoin des médecins prescripteurs, qu'ils se saisissent de cette innovation, pour laquelle nous avons reçu plusieurs distinctions".

Pour le Dr Cornu, effectivement, on a tout intérêt à développer ces protocoles : "Mais il faut de l'argent, pour louer le matériel, et rémunérer les infirmières qui surveillent les paramètres. La télémédecine permet d'améliorer la prise en charge des patients et de pallier le manque de personnel soignant. Il faut que tout cela débouche sur une prise en charge, un remboursement de ce type de traitement et de surveillance. A l'heure actuelle, cela n'a été possible que grâce à un financement spécial".

Ce dispositif a été effectivement financé par l'ARS (Agence Régionale de Santé) du Grand Est et le Département de la Meuse, dans le cadre du projet E-Meuse Santé, qui vise à améliorer l'accès aux soins grâce à la santé numérique.