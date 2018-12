Dans la peau d'une personne atteinte de la maladie de Crohn

36 heures dans la peau d'un patient atteint d'une maladie inflammatoire des intestins. C'est ce que propose l'expérience In Their Shoes au CHU d'Amiens avec le soutien du laboratoire Takeda et l'association Afa, Vaincre la maladie de Crohn et la recto-colite hémorragique.

Un kit avec différents articles a été distribué aux trente volontaires pour vivre au plus près le quotidien des personnes atteintes de maladies de l'intestin

Depuis ce mardi matin, trente personnes vivent l'expérience "In their shoes"... L'idée : vivre pendant 36 heures au rythme des défis lancés via une application pour essayer de comprendre ce que vivent au quotidien les personnes atteintes d'une maladie inflammatoire chronique de l'intestin, la maladie de Crohn ou la recto-colite hémorragique. Une expérience menée au centre hospitalier universitaire d'Amiens avec le soutien du laboratoire Takeda.

Des maladies aux conséquences nombreuses sur le quotidien

Ces maladies responsables d'une inflammation du tube digestif qui provoquent fatigue, diarrhées, douleurs abdominales ou encore sang dans les selles.

Les Hauts-de-France particulièrement concernés

On compte actuellement 200.000 personnes touchées par ce type de maladie en France. La région des Hauts-de-France est particulièrement concernée avec 25.000 cas et 2.000 dans la Somme. Quand on regarde dans le détail, il y a des foyers comme le secteur d'Amiens.

"C'est une _maladie de plus en plus fréquente_. Notamment chez les adolescents pour lesquels la maladie de Crohn a augmenté de 130% depuis la fin des années 80 et de 150% pour la colite recto-hémorragique" explique le docteur Mathurin Fumery, gastroentérologue au CHU d'Amiens.

Pas de cause identifiée

Une étude est en cours pour essayer d'identifier les facteurs environnementaux qui pourraient être à l'origine de ces maladies. Le tabac peut amener à développer la maladie de Crohn ou à l'aggraver.