Dans la Sarthe, plusieurs centres de vaccination ralentissent leur activité au mois d'août

En plein cœur de l'été, plusieurs centres de vaccination sarthois choisissent de réduire la voilure. Soit ils décident purement et simplement de fermer, soit ils proposent moins de créneaux de vaccination.

Le vaccinodrome du Mans injecte plus de 2 000 vaccins par jour contre le Covid-19.

Suite à la hausse du nombre de rendez-vous, les centres de vaccination de la Sarthe sont plusieurs à réduire leur activité pour ce mois d'août. D'une part, le pic constaté après les annonces du président de la République est passé. Et d'autre part, plusieurs sites font tourner les effectifs, de manière à donner des congés aux soignants et bénévoles mobilisés depuis de nombreuses semaines.

Moitié moins d'injections

Ce dernier cas de figure est celui choisi par le centre de Mamers, qui permet de faire souffler la soixantaine de personnes mobilisées depuis l'ouverture en janvier dernier. "Je pense qu'ils ont besoin d'un repos bien mérité", confie Sandrine Plessix, adjointe à la santé à la mairie. Ainsi, la moitié des 210 injections quotidiennes est proposée en ce moment et jusqu'au 23 août prochain. Mais de toute façon, "il n'y a plus de place dans ce laps de temps", ajoute Sandrine Plessix.

Fermeture de centres

D'autres sites sarthois ont carrément décidé de fermer leurs portes au début du mois, face notamment au manque de personnel. Plus d'injection possible donc en ce moment du côté de Beaumont-sur-Sarthe et Saint-Calais. Les vaccins pourront reprendre d'ici la fin du mois, avant la rentrée scolaire.

La majorité des injections au Mans

C'est sans surprise au Mans que l'offre de vaccination sera la plus étoffée au cours de ce mois d'août. Le vaccinodrome pourra sans problème continuer son rythme de 2 000 injections par jour. De même que le centre de Coulaines, près du Mans, qui maintient ses 370 vaccinations quotidiennes. Or, là aussi, les créneaux sont déjà tous réservés jusqu'à début septembre. D'autant qu'à partir du 16 août, une partie des efforts sera tournée vers la vaccination des adolescents, qui bénéficieront d'une ligne de vaccination exclusivement pour eux, de manière à ce qu'ils soient à jour avant la rentrée de septembre.