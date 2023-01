Dans la Vienne, 200 patients "cardiaques" pourraient ne plus être suivis faute de moyens

Dans la Vienne, 200 patients souffrants d'insuffisance cardiaque pourraient ne plus être suivis à domicile faute de moyens. Ces patients souffrent d'un défaut de contraction du cœur, une pathologie assez grave dont la mortalité se rapproche de certains cancers, ils sont hospitalisés ou réhospitalisés justement parce qu'ils ont des signes d' insuffisance cardiaque. Une fois hospitalisés, ces patients rentrent chez eux et le risque c'est qu'ils reviennent à l'hôpital rapidement pour les mêmes signes (car c'est un pathologie souvent récidivante).

Aujourd'hui leur suivi à domicile est assuré grâce à un boitier de télésurveillance mais ce système pourrait disparaitre faute de prise en charge.

le Dr Benoit Lequeux, est responsable de l'unité de prévention cardiologique au CHU de Poitiers :"On met en fait une balance, pour peser le patient à domicile, car le poids est le premier signe qui peut apparaitre comme étant un signe clinique d'insuffisance cardiaque et on surveille donc à distance, les risques de récidive d'insuffisance cardiaque, le danger est que les négociations qu'on a actuellement, et elles sont compliquées dans toutes les branches de la médecine, mais on n'aura plus la possibilité d'utiliser ces systèmes de suivi, et qui évite aux patients de revenir à l'hôpital, et du coup on est en train d'alerter les autorités avec lesquelles on négocie."

Ce système évite d'engorger les hôpitaux

En filigrane on voit bien qu'il s'agir d'un problème de gros sous, c'est assez technique :"ça fait cinq ans qu'on travaille sur ces systèmes, et jusqu'à présent on était dans le cadre d'une évaluation, et on arrive à la fin de cette évaluation et on va passer dans le droit commun et c'est ce passage dans le droit commun qui pose problème car sur les négociations qu'on a actuellement les équipes soignantes vont être plus contraintes pour un moindre coût avec plus de contraintes administratives et financières et ça ne permettra plus aux équipes soignantes de proposer ce service. Un service qui évite aux gens de revenir à l'hôpital et ce système évite d'engorger les hôpitaux."