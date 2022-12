Dans la Vienne, des médecins libéraux seront en grève entre le 24 décembre et le 5 janvier

"C'est pour exprimer un ras-le-bol de la profession, on assiste à un saccage systématique de la médecine libérale" explique le docteur Bouchand, représentant pour la Vienne du syndicat des médecins libéraux. Comme d'autres confrères, 30% selon l'ordre des médecins de la Vienne et 50% selon les syndicats, il appelle à la mobilisation. Les grévistes contestent le transfert des compétences à d'autres professions du corps médical, comme les infirmiers, et revendiquent une revalorisation de la consultation. Pour éviter une surcharge des appels vers le centre 15 , le président de l'Ordre, Henri Dieulangard, appelle à la responsabilité de chacun.

ⓘ Publicité

"Il faut que les patients comprennent que la situation est particulièrement tendue, et que plus il va y avoir d'appels pour des petites choses, plus on va engorger le système."

Et donc risquer de mettre du temps à gérer des patients qui ont réellement besoin de voir un généraliste. Pour faire face à cette hausse des appels, le centre 15 va doubler ou tripler ses médecins régulateurs, chargés de conseiller les patients. Henri Dieulangard appelle également à ne pas se rendre dans les centres médicaux de soins immédiats pour des rhumes ou des petits soucis sans gravité. Ces structures ont déjà dû faire face à des files d'attente de 9h les jours de saturation.

Même inquiétude du côté du CHU où le numéro 2 des urgences, Jérémy Guenezan, se dit préoccupé et demande aux patients de ne pas surcharger l'hôpital alors que l'activité est déjà très soutenue depuis le début des vacances.