Dans la Vienne, la 29e édition de "500 Ferrari contre le cancer" permet de récolter un don record

Cette année, la 29ème édition "500 Ferrari contre le cancer" , qui s'est déroulée comme chaque année sur le circuit du Val de Vienne au Vigeant, a permis de récolter 470.000 euros. "Un don record", se félicitent l'association Sport & Collection qui l'organise chaque année, et a pu remettre le chèque au profit de la recherche sur le cancer au CHU de Poitiers.

ⓘ Publicité

6 millions récoltés depuis la première édition

Pour arriver à ce résultat, plus de 1.000 automobiles de course, de sport et de prestige étaient présentes au mois de juin dernier, rassemblant plus de 30.000 visiteurs sur trois jours. L'argent sera redistribué cette année à quatre projets choisis par le Conseil scientifique, notamment pour faire avancer les traitements de lutte contre le cancer.

Et l'association espère faire encore mieux en 2024, à l'occasion des 30 ans de l'événement qui permet chaque année de récolter des milliers d'euros. Et "au total, plus de 6M€ ont été collectés par l’Association Sport et Collection pour le CHU de Poitiers depuis la première édition".