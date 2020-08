Dans la Vienne, le port du masque devient obligatoire en extérieur à Châtellerault

A Châtellerault, toutes les personnes âgées de plus de 11 ans devront porter le masque sur les marchés, brocantes et vides-greniers. Une mesure applicable dès mardi prochain, 1er septembre et qui vaut aussi pour la commune de Targé.

