Dans la Vienne, les laboratoires Bio 86 en première ligne du dépistage Covid

Dans le Poitou, depuis le début de la crise sanitaire, les lieux de dépistage se sont multipliés, notamment en juillet avec l'avènement du dépistage massif : entre les drive Covid, les prélèvements sur rendez-vous, sans rendez-vous, les hôpitaux, les cliniques et les laboratoires, on recense une trentaine de sites de dépistage au Covid-19 dans le Poitou : seize en Deux-Sèvres et presque autant dans la Vienne. Une carte interactive est disponible ici. Dans la Vienne, outre le CHU de Poitiers, ce sont les laboratoires de Bio 86 qui effectuent la majorité des tests Covid.

Un réseau de laboratoires qui émaille le territoire

Bio 86, c'est un réseau né en 2013 de la fusion de presque tous les laboratoires de la Vienne : onze sites à travers le département. Et près de 200 employés en tout : biologistes associés ou salariés, infirmières, techniciens, secrétaires et administratifs.

La salle du verger de Châtellerault mise à disposition par la ville pour les tests Covid © Radio France - Isabelle Rivière

Des recrutements pour les tests massifs

Barbara Losfelt, l'une des directrices du labo Bio 86 à Châtellerault explique que pendant la crise, le réseau a pu gérer la situation avec les moyens dont il disposait, mais qu'à partir des tests massifs, en juillet, il a fallu recruter des secrétaires et infirmières. Investir également dans du matériel informatique pour permettre aux secrétaires de recueillir les informations patients et de prendre les rendez-vous pour le dépistage. Investir dans la logistique pour permettre le transfert rapide des échantillons vers les plateformes de traitement. Le réseau poitevin de laboratoires a par ailleurs fait appel à des infirmières libérales qu'il a formé aux tests PCR pour aider ses personnels préleveurs sur les drive.

1.300 tests par jour la semaine dernière

Sur les sites de dépistage de Bio 86, certains accueillent les patients sur rendez-vous, d'autres sans. Là-aussi c'est lié aux effectifs disponibles. Blandine Opsomer, est co-dirigeante du laboratoire de Châtellerault. "La semaine dernière, on a réalisé 1.300 tests/jour sur tous nos labos".

Si ces dépistages avaient lieu sur rendez-vous, il faudrait des secrétaires pour enregistrer 1.300 demandes de tests. on n'avait pas les personnels jusque-là.

Pour ses deux nouveaux sites de dépistage cependant, Bio 86 s'appuiera sur la plateforme Doctolib pour la prise de rendez-vous en ligne.

Des dépistages de A à Z

Le réseau Bio 86, étant équipé d'un automate permettant de traiter les échantillons Covid, le dépistage est mené de A à Z. Mais sans stock suffisant de réactifs, une bonne partie des prélèvements sont envoyés au CHU pour analyses. Il faut cinq minutes au personnel préleveur désormais pour réaliser le test. Le rendu de résultats se fait théoriquement en 24-48 heures