Dans le Berry, une centaine de soignants manifestent à la veille de la mise en place de l'obligation vaccinale

L'obligation vaccinale entre en vigueur à partir de ce 15 septembre pour les soignants. A la veille de cette échéance, une centaine de ces personnels s'est mobilisée à Châteauroux et Bourges ce mardi 14 septembre et certains d'entre eux ne comptent pas renoncer, ils ne se feront pas vacciner.

Une centaine de personnes, principalement des soignants mobilisés ce mardi 14 septembre dans le Berry contre l'obligation vaccinale pour leur profession. Elle entre en vigueur à partir de ce mercredi 15 septembre. Ils étaient quelques dizaines à Bourges, une cinquantaine aussi à Châteauroux, juste devant le bâtiment de l'ARS.

A la date de ce lundi 13 septembre, seuls cinq médecins sur les 219 de l'hôpital Châteauroux n'avaient pas transmis d'attestation de vaccination, ils sont 8% dans le paramédical, une centaine de soignants donc au total. Une obligation qui vaut aussi pour le secteur médico-social, et donc pour Florent Contremines, mobilisé ce mardi 14 septembre à Châteauroux.

Ce moniteur d'atelier dans un ESAT, une structure qui propose une activité professionnelle à des personnes en situation de handicap n'est pas vacciné. Il ne veut pas le faire quitte à être suspendu et à ne plus avoir de salaire. "Je suis prêt à ça, même si ça m'embête, parce que cela faisait 18 ans que je travaillais en usine, ça fait deux ans que j'ai trouvé un travail qui me plaît dans lequel je prends du plaisir donc ça m'ennuie pour eux et pour moi", reconnaît-il.

"Derrière, il faut aussi pouvoir assurer financièrement, payer le crédit de la maison, les charges. Nous, les soignants, on n'a pas non plus de salaire mirobolant donc on n'a pas beaucoup d'argent de côté et ça va être compliqué. Mais _ce sont mes convictions_, je vais aller au bout. Je ne sais pas jusqu'à quel bout mais j'irai jusqu'au maximum. Financièrement, humainement, dans tous les sens du terme", assure ce travailleur médico-social.