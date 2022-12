Dans le Calvados, les professionnels de santé appellent à la vigilance face à l'épidémie de grippe

L'épidémie de grippe est à prendre très au sérieux en Normandie ! La Région est en alerte maximale depuis fin novembre. Le virus de la grippe continue de se propager assez fortement. La preuve, en France, le taux de consultation pour syndrome grippal a augmenté de 39% en une semaine. Dans son dernier bulletin d’information, Santé publique France souligne une hausse significative des indicateurs de la maladie en Normandie, avec plus de 300 cas pour 100.000 habitants.

"Il ne faut pas attendre pour prendre ses précautions"

Si l'épidémie était moins virulente les deux dernières années, notamment grâce à l’application des gestes barrières, elle n'est clairement pas à négliger cette année à deux semaines des fêtes. C'est ce qu'affirme, Marc Sartorio appelle donc à la vigilance et à la vaccination, il est président du syndicat de pharmaciens du Calvados et tient une officine à Creully.

"Il faut faire attention. Il ne faut pas faire n'importe quoi. Comme toujours avec la grippe qui reste une maladie dangereuse au même titre que le Covid-19 et je dirai même à tout moment et ce n'est pas spécifiquement pour les fêtes. Il faut faire attention pour ne pas étendre l'épidémie. Chez nous, on a observé quand même que certaines personnes cherchaient à se faire vacciner. Il n'est pas trop tard. La vaccination grippe peut être effectuée par le médecin, par l'infirmière ou par le pharmacien. Chez les adultes, il y a plus de conditions pour pouvoir se faire vacciner. Les personnes souhaitant, sauf contre-indication expresse ou allergie, peuvent se faire vacciner. Après, c'est toujours pareil. Il y a des gens qui sont plus fragiles que d'autres. Bien sûr, plus on est âgé, plus c'est risqué".

La "double vaccination" est possible

Cette année, le Covid-19 se mêle encore à la grippe avec une moyenne de 424 cas pour 100 000 habitants en Normandie. Rosario Spoto est le directeur adjoint de la CPAM du Calvados, il recommande une double vaccination pour que la situation ne s'envenime pas, d'autant que le CHU de Caen a déclenché le plan blanc la semaine dernière.

Rosario Spoto est le directeur adjoint de la CPAM du Calvados depuis avril 2022. © Radio France - Louis Fontaine

"Les deux vaccinations sont possibles de manière coordonnée et concomitante. Elles sont donc essentielles et sont plutôt bien acceptées par les patients quand le médecin généraliste propose à la fois la vaccination contre la grippe et la vaccination. Elle est sans danger, on peut bien faire sa vaccination contre le Covid-19 et la vaccination contre la grippe le même jour. La campagne de communication n'a pas pleinement porté ses fruits. On a besoin de relancer effectivement ces actions de communication et de sensibiliser la population aussi à la vaccination antigrippale. Effectivement, sur les premières semaines de campagne, on constate un taux de vaccination qui est moindre qu'à l'accoutumée. Donc, il y a un réel enjeu, notamment pour les personnes fragiles, de se faire vacciner".