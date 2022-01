Dans le Cantal, un pharmacien en grève de la faim pour dénoncer la désertification médicale

"Ça va, ça va…" Fabrice Mathieu ne veut pas s'attarder sur son cas personnel. Depuis mardi, ce pharmacien installé à Neuvéglise-sur-Truyère dans le Cantal, a entamé une grève de la faim pour dénoncer la désertification médicale. Un acte fort et indispensable pour lui car "c'est la seule façon de faire entendre les soucis du quotidien dans la pharmacie d'aujourd'hui". Vendre des cosmétiques, très peu pour lui, Fabrice s'est formé pour s'occuper de patients "lourds" ou en fin de vie.

Je ne sais pas comment me faire comprendre - Fabrice Mathieu, pharmacien en grève de la faim

Sauf que dans le Cantal, rencontrer un médecin spécialisé peut devenir un véritable parcours du combattant. Ainsi, certaines ordonnances ne peuvent pas être renouvelées à temps, mais les patients continuent d'avoir besoin de matériel médical… non remboursé sans ordonnance. "Il peut y avoir un trou d'air de 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 mois. Et pendant ce trou d'air, on me dit que je n'ai pas le droit de les soigner, ou en tout les cas que je n'ai pas droit de facturer ça à la Caisse [ici, la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie]. Donc je ne sais pas comment me faire comprendre par rapport à cela !" Et personne ne lui apporte de réponse sur ce qu'il doit faire.

Fabrice Mathieu l'avoue, il n'a pas beaucoup d'illusions. Mais il espère tout de même que son geste puisse avoir une utilité pour mettre le sujet de la santé et des déserts médicaux dans le débat public.