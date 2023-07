Dans le centre de la Vendée, médecins et pharmaciens s'allient pour mieux traiter les angines

Vous avez mal à la gorge et un peu de fièvre ? Vous pensez avoir une angine ? Eh bien dans le centre de la Vendée, vous pouvez désormais vous rendre directement chez votre pharmacien pour faire un test.

ⓘ Publicité

Depuis près de deux ans, les pharmaciens sont autorisés à pratiquer des tests rapides d'orientation-diagnostique (TROD) de l'angine, jusque-là réservés aux médecins. Après plusieurs mois de discussions, les médecins et les pharmaciens de la communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) Centre-Vendée se sont mis d'accord sur un protocole qui s'applique depuis cet été.

Un patient souffrant d'un mal de gorge et de fièvre pourra désormais se présenter directement à la pharmacie. Au comptoir, le pharmacien lui posera d'abord quelques questions sur son âge, sa santé. "En fonction des réponses, on peut être amené à regarder les amygdales du patient dans un espace de confidentialité. Selon les réponses et l'examen, on pourra faire un test", explique Thierry Roussin, pharmacien à La Roche-sur-Yon, membre du conseil d'administration de la CPTS.

Un passage obligatoire chez le médecin en cas d'angine virale

Après le test, deux cas de figure se présentent, poursuit Thierry Roussin : "le test est négatif, ce qui est le plus fréquent et l'angine est sûrement virale, auquel cas on donnera un traitement symptomatique. Si le test est positif, ce n'est pas la même histoire. L'angine est sûrement bactérienne et il faudra un traitement antibiotique." Dans ce cas, le pharmacien orientera alors le malade vers son médecin traitant ou un autre médecin généraliste pour obtenir une ordonnance.

Ce nouveau protocole ne devrait pas désengorger les cabinets médicaux, mais les généralistes y voient quand même du bon. "On renforce notre collaboration avec les pharmaciens", souligne dans un premier temps Romain Bossis, médecin généraliste à La Roche-sur-Yon et vice-président de la CPTS Centre-Vendée. "L'objectif, c'est aussi que les gens soient pris en charge au bon endroit, par le bon professionnel, rajoute le médecin. Ça permet aussi aux patients sans médecin traitant ou de passage, comme les touristes, d'accéder aux soins en cas de problème médical aigu."

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont potentiellement concernées, puisque entre 15 et 20 % des habitants du Centre-Vendée n'ont pas de médecin traitant.

À la rentrée, un nouveau protocole devrait voir le jour entre les médecins et les pharmaciens de la CPTS Centre-Vendée pour le traitement des cystites. Là, les pharmaciens pourront directement prescrire les antibiotiques aux patients.