Dans le Cotentin " tu peux te faire piquer ton sandwich par une mouette" ou "espérer que ton train arrive à l'heure" !

A Cherbourg, le centre hospitalier public du Cotentin joue la carte de l'humour pour essayer d'attirer du personnel médical.

La #Manche peine à recruter des #médecins, le phénomène n'est pas nouveau, le territoire souffre d'un manque d'attractivité. Et il devient très difficile de recruter du personnel médical dans notre département. Et pourtant des mesures incitatives existent (bourses, maisons de santé, aide aux conjoint pour trouver un travail...). Les #hôpitaux publics sont aussi touchés : suppressions de postes, départs à la retraite non remplacés, moins de contrats ponctuels, budgets dans le rouge.

A Cherbourg par exemple le Centre Hospitalier du Cotentin accuse un déficit cumulé de 40 millions d'euros. Difficile de séduire dans ces conditions alors après des campagnes de séductions auprès d'étudiants ou de professionnels, comme ça ne suffit toujours pas (il manque 25 #médecins à Cherbourg selon la direction pour fonctionner parfaitement), certains ont décidé de passer à l'offensive.

Quand le directeur financier fait de l'humour

C'est le directeur financier du Centre Hospitalier Public du Cotentin à Cherbourg, Xavier Biais, qui en a eu l'idée, d'abord en interne, il a publié un article : "50 raisons de venir en Cotentin". Article qui a tellement eu de succès qu'il a été décidé de le mettre sur la page facebook de l'hôpital.

On peut y lire : "tu as toujours un sourire lorsqu’on entend parler de canicule, tu as ton km² de plage rien que pour toi sur les plages de sable fin, même le 15 août, on peut s’endormir dans le train en revenant de la Capitale, de toutes façons ça n’ira pas plus loin ou encore tu peux planquer ton magot à Jersey, et t’oublier dans un pub improbable d’une campagne anglaise profonde, à moins de 20 km de chez toi, tu peux faire des économies sur les fringues (t’habiller pareil toute l’année)..."

Hôpital de Cherbourg © Radio France - Benédicte Courret

Là aussi énorme buzz sur internet.. Xavier Biais nous explique comment il a eu l'idée de faire de l'humour : "moi j'ai toujours été surpris par l'attachement des manchois à leur territoire c'est comme ça que j'ai décidé de vanter les mérites du Cotentin sur un ton décalé qui ne se veut pas sérieux et il y a eu une popularité inattendue essentiellement par des habitants du Cotentin mais il faudrait que ça se sache ailleurs". Xavier Biais qui parle du bien vivre en #Cotentin : "il y a de belles industries, de beaux hôpitaux mais surtout après 25 minutes de boulot vous pouvez aller surfer, on peut acheter des maisons 4 fois moins cher qu'à Paris, il y a des monuments fabuleux je pense à la rade de #Cherbourg avec la digue c'est des choses encore plus folles que les pyramides en Egypte ..."