Dans le département de la Vienne, pas de cyanobactéries relevées dans la rivière Vienne

Après le décès d'un chien dans la Vienne à Chinon, questions autour de la présence de cyanobactéries dans la rivière Vienne et dans les cours d'eau du département éponyme.

Impossible de rester indifférent à cette actualité : un nouveau décès de chien suite à une baignade dans un cours d'eau. Cette fois, il n'est plus question de la Loire, mais de la rivière Vienne, avec la mort d'un chien à Chinon, en Indre et Loire. Des analyses sont en cours pour déterminer si ce décès est lié à la présence de cyanobactéries dans l'eau.

En amont de Chinon, dans le département de la Vienne, le long de la rivière du même nom, le sujet suscite pas mal de questions comme par exemple de savoir si c'est toute la Vienne qui est concernée par cette pollution éventuelle aux cyanobactéries.

Pas d'inquiétude dans la rivière Vienne

D'après l'ARS, agence régionale de santé de la Vienne, pas d'inquiétude. Dans le département, on compte seulement 2 points de baignade naturelle dans la rivière, à Queaux et à Bonneuil Matours et rien ne laisse penser à une contamination aux cyanobactéries.

D'abord parce que les cyanobactéries affectionnent davantage les plans d'eau confinés type étang, et qu'à ces endroits, l'eau est courante.

Et puis, aussi parce qu'on est aux abords de la Châtellerault. La ville puise son eau potable dans la Vienne, autant dire que la surveillance de la qualité de cette eau en amont et en aval de Châtellerault est particulièrement poussée.

Deux points noirs à Archigny et la Puye

Du côté des plans d'eau, on compte 18 points accessibles à la baignade dans la Vienne. 8 seulement sont suivis spécialement pour les risques éventuels aux cyanobactéries. Et au regard des résultats d'analyses, 2 plans d'eau sont à ce jour interdits à la baignade:

Archigny : fermé à la baignade avant l'été 2017 déjà

: fermé à la baignade avant l'été 2017 déjà La Puye : fermé à la baignade depuis juillet 2017

L'ARS explique qu'à partir de 100 000 cyanobactéries, les autorités sanitaires préfèrent interdire la baignade, même s'il n'y a pas de risque véritable pour la santé humaine.

Pourquoi les chiens seraient-ils plus touchés ?

Si les chiens sont particulièrement touchés par les cyanobactéries, c'est parce qu'ils avalent beaucoup d'eau lorsqu'ils se baignent. Qu'ils ont tendance à ramener dans leur gueule des pierres ou galets de fonds d'étang ou à lécher des flottants infectés de cyanobactéries. Dans la mesure où ils ont un plus petit gabarit que l'homme, l'effet est plus nocif.

Les cyanobactéries : kes a ko ?

Les cyanobactéries sont effectivement des micro-organismes situés entre l'algue et la bactérie. Ingérée en grande quantité, elle peut provoquer des dégâts neurologiques, ce qui expliquerait que les chiens soient pris de vomissements et de convulsions en cas de contamination. La cyanobactérie vit essentiellement dans des eaux stagnantes, -mais pas seulement-, et se nourrit d'azote, de phosphates, et autres nutriments qu'on trouve -notamment- dans les engrais agricoles ou produits maraîchers. Elle produisent des toxines à l'intérieur de leur cellule. Toxines qu'elles libèrent lorsqu'elles se sentent attaquées, ou à leur mort, naturelle ou par algicide. Ce qui rend leur éradication compliquée. Les cyanobactéries produisent des toxines à l’intérieur de leur cellule.

Il existe 3 groupes de cyanotoxines :

• Hépatotoxines : Elles sont impliquées dans de nombreux cas d’intoxication humaine et animal. Les plus connues sont les microcystines,

humaine et animal. Les plus connues sont les microcystines, • Neurotoxines : Ce sont des toxines alcaloïdes pouvant entraîner des effets néfastes pour le système nerveux ,

, • Dermatotoxines : Elles provoquent des irritations. Lors de baignades ou d’activités nautiques, les cyanobactéries sont en contact avec la peau. Elles peuvent provoquer des conjonctivites, des irritations de la gorge et des oreilles, des maux de tête, des diarrhées, de la fatigue et des vertiges.

Gestion des risques sanitaires

Recherche des cyanobactéries planctoniques (en plan d’eau) et gestion des risques sanitaires lors de la prolifération des bactéries. Les cyanobactéries planctoniques (en plan d’eau) sont recherchées sur les sites de baignades pour lesquels il a été mis en évidence, dans le profil de baignade, une possibilité de développement de ces microalgues.

La gestion du risque sanitaire s’appuie sur un avis de l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments de 2006 qui précise trois seuils de gestion et notamment :