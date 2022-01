Dans le Diois, presque quatre habitants sur dix ne sont pas vaccinés, "on sent les tensions"

"Oui, bien sûr, dans le Diois, on est antivax, on est anti-masque, on est anti tout, on mange des graines..." Julia, restauratrice à Die, en a assez des clichés. En attendant, le Diois reste le territoire où il y a le moins de vaccinés en Drôme. Au 2 janvier, 62,3% des habitants ont reçu au moins une dose, un écart de dix points avec le reste du département.

Un côté réfractaire qui peut générer des tensions. François est infirmier dans le secteur. Après deux ans d'épidémie, il se dit fatigué. Fatigué de voir "des gens testés positifs, qu'on croise sur le marché faire la bise aux copains sans masque." L'infirmier se résigne, et ne cherche plus à convaincre. "Pour eux, les soignants sont des suppôts de Véran ou de Macron, ou des moutons, que sais-je encore. Ils ne veulent pas se faire vacciner, ils ne se font pas vacciner. La seule chose que je leur demande, c'est de porter le masque" souffle-t-il.

François, infirmier dans le Diois, qui ne cherche plus à convaincre Copier

Julia n'est pas vaccinée, ne se considérant pas à risque. Elle se teste tous les deux jours. Elle sait que cette situation peut entraîner des crispations. "Oui, on sent les tensions" répond la restauratrice. "J'ai reçu plein de gens récemment qui m'ont dit s'être fait bannir de Noël par notre famille, parce qu'on n'était pas vacciné, ou avoir un membre de leur famille qui ne leur parle plus à cause de ça. _On va au clash_" estime-t-elle.

Julia rappelle aussi les disputes sur les réseaux sociaux, où des groupes de Diois pro-vaccins et antivax s'écharpent régulièrement. Quand ça ne dégénère pas physiquement : "Si j'étais vaccinée et pro-pass, je refuserai quand même de demander le pass sanitaire. Il y a un restaurateur de Die qui s'est pris une droite il y a quatre mois, parce qu'il l'a demandé à quelqu'un !", témoigne-t-elle. Des habitants parlent également d'"incidents" sur le marché, entre des chalands sans masque et des gendarmes.

On ne va pas se mettre le pass sur la tronche pour pouvoir entrer ! - une cliente d'un bar, où le pass sanitaire n'est pas demandé

Pour Charlotte, dans un bar voisin, "on est obligé de s'adapter à certaines personnes. C'est un peu cru, mais si on veut travailler, on doit travailler avec ce qu'on a". La serveuse assure demander les pass sanitaires, surtout depuis que l'établissement s'est fait contrôler le 31 décembre dernier. Mais elle a travaillé ailleurs récemment, et ce n'est pas le cas partout, loin de là. "Pourquoi je le demanderais ?" sourit cette patronne, dans un autre bistrot de Die. Sa cliente approuve : "On ne va pas se mettre le pass sur la tronche pour pouvoir entrer !" Est-elle vaccinée ? "Je ne suis pas antivax, mais si je me suis fait vacciner une fois, par contre ça me gonflerait de me faire vacciner quatre ou cinq fois". On en saura pas plus, ni sur elle ni sur les autres clients.