Dans le Finistère, vaccination éphémère dans les grandes surfaces

La file s'allonge devant ce magasin vide de la galerie marchande du Carrefour de Quimper. Ici, on n'attend pas pour payer, mais plutôt pour se faire vacciner contre le Covid. Samedi 28 et dimanche 29 août, neuf pompiers se relaient pour vacciner sans rendez-vous. Une formule qui séduit les personnes présentes ce matin-là. "Je ne voulais pas prendre rendez-vous, prévoir en avance... Comme ça c'est très bien" remarque Hélène, 53 ans, venue recevoir sa première dose.

Pour Michael, ce sont les délais en centre de vaccination qui ont été jusqu'ici un frein à la vaccination. "J'avais annulé mon premier rendez-vous au dernier moment, et n'avais pas pris le temps d'en prendre un nouveau. Là, c'est plus simple, les gens viennent faire leurs courses et se vacciner en même temps !"

Une majorité de personnes âgée de 40 à 60 ans

La vaccination dans ce centre commerciale fait partie d'une campagne nationale, organisée par les agences régionales de santé. Elle est ouverte à tous, avec l'objectif "d'aller vers les jeunes et les familles, qui viendraient faire des courses au centre commercial", détaille le préfet du Finistère Philippe Mahé. Reste que parmi les volontaires, le colonel Dominique Pham, pompier responsable de la vaccination constate qu'"on a pour l'instant une majorité de personnes âgées de 40 à 60 ans, qui ont rencontré des difficultés à prendre rendez-vous sur Internet".

Ou qui n'ont pas souhaité le faire jusqu'ici : c'est le cas d'Yves, "pas convaincu par la vaccination", qui franchit le pas "parce que sans pass sanitaire, on ne peut plus rien faire". Ou de Kelly, venue avec son fils ado et son compagnon. "On était sceptiques jusqu'ici, mais on a deux membres de notre famille en réanimation. On a été stupides d'avoir peur du vaccin, le danger est réel."

Réouverture le week-end prochain

450 doses sont mises à disposition du centre éphémère sur les deux jours de week-end. Et il y en aura pour tout le monde. "Nous pourrons en recevoir d'autres du centre de vaccination de Châteaulin, que nous gérons, en cas de forte affluence", précise Dominique Pham.

L'opération sera renouvelée le week-end prochain. Un centre de vaccination éphémère ouvrira également samedi 4 et dimanche 5 août au centre commercial Carrefour Iroise de Brest.

Infos pratiques : vaccination sans rendez-vous, samedi de 10h à 20h et dimanche de 9h30 à 13h au centre commercial Carrefour Quimper, avenue de Kerdrézec.