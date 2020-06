Dans le Gard, l'Établissement français du sang lance un appel aux dons

L'Établissement français du sang (EFS) lance un appel aux dons. Depuis le déconfinement, les stocks de sang baissent fortement en France. Le Gard n'est pas épargné non plus et l'EFS s'inquiète à l'approche des mois de juillet et d'août.