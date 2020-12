Dans le Gard, la 3e vague arrive

"On a connu une phase de plateau, mais c'est terminé. La progression est rapide. 120 cas pour 100.000 habitants dans l'agglomération nîmoise le lundi 14 décembre 2020, 172 cas pour 100.000 habitants aujourd'hui, à peine quelques jours plus tard. La progression est rapide. Le fameux R0 est supérieur à 1, le Gard est le seul département d'Occitanie dans ce cas. _Ceci veut dire que dans le Gard, la 3e vague, elle arrive_." Et le professeur Jean-Emmanuel de La Coussaye, président de la commission médicale du CHU de Nîmes de conclure : "c'est pourquoi je suis inquiet."

Cigale ou fourmi ?

Et le professeur Jean-Emmanuel de La Coussaye de poursuivre : "Soit on se comporte en cigale et je crains un nouveau confinement, dur, type celui du printemps. Personne n'en veut et personne n'y a intérêt. _Il vaudrait mieux être fourmi, s'auto-confiner_... on sait qu'on se contamine surtout lors des réunions familiales ou amicales... à bon entendeur, salut ! A nous de prendre nos responsabilités. Des responsabilités individuelles et collectives, pour l'intérêt de tous."