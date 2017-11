Dans le Gard, la Sécu détecte les milliers d'assurés sociaux qui renoncent aux soins faute d'argent

Dans le Gard, 30% des assurés sociaux renoncent aux soins, le plus souvent faute d'argent. Depuis 2014, la CPAM a mis en place un dispositif qui permet de les "repêcher". Un dispositif qui sera étendu à toute la France fin 2018.

Aller à la recherche des personnes qui renoncent aux soins et leur proposer une aide à la carte. C'est le directeur de la CPAM du Gard, Christian Fatoux qui a eu l'idée de ce dispositif en 2014.

La PFIDASS comme Plateforme d'Intervention Départementale pour l'Accès aux Soins et à la Santé venait de voir le jour. 3 ans plus tard, elle a fait tache d'huile. 43 caisses ont déjà copié le modèle gardois.

Angélique Sastre est agent d'accueil à la CPAM du Gard. C'est le premier maillon d'une chaine qui va permettre à l'assuré social qui renonce aux soins d'être pris en charge.

Le Dr Estelle GOUIN-BARRE est médecin généraliste au centre d'examens de santé à la CPAM à Nîmes. Elle fait partie des professionnels de santé chargé de détecter les assurés qui renoncent aux soins.

."Ca peut concerner tout le monde, j'ai vu un papa qui travaillait mais avait des difficultés pour payer une mutuelle. Il avait deux enfants qui allaient rentrer à l'école et qui avaient besoin de lunettes. On lui a proposé de bénéficier de Pfidass. Ca a vraiment été un soulagement énorme pour lui".

Pour suivre les assurés détectés, une cellule d'une vingtaine d'agents, hommes et femmes, a été mise en place par la CPAM. Charge à eux de prendre contact avec eux et de les suivre jusqu'à ce que ce que leur dossier soit traité. Delphine est l'une d'entre eux.

"On regarde le dossier avant de téléphoner à la personne et on voit avec elle pourquoi elle renonce à ce soin là . On voit si elle a déjà fait établir un devis,est ce qu'elle la montré à sa mutuelle si elle en a une. On voit comment on pourrait l'aider à lever les freins qui l'empêcheraient de faire ces soins"