Dans le Grand Est, la 5e vague de Covid pèse surtout sur la médecine de ville et les urgences

Les taux d'incidence sont toujours "exceptionnellement élevés" selon les propres mots de la préfète du Grand Est, Josiane Chevalier, qui tenait un point presse ce jeudi sur la situation sanitaire. Dans le détail, on est à 2 500 cas pour 100 000 habitants dans le Grand-Est, ( 3000 dans le Bas-Rhin), avec des records chez les plus jeunes, notamment la tranche 10-19 ans.

En tout, la semaine dernière, 139 000 personnes ont été contaminées dans la région, à une immense majorité avec le variant Omicron.

Les hospitalisations en réanimation ralentissent

Un variant extrêmement contagieux mais qui provoque moins de formes graves. Car même si plus de la moitié des lits de réanimations sont occupés par des patients covid, la pression s'allège sur les services de soins critiques: "Il y a aujourd'hui 275 lits de réanimation occupés par des patients covid, c'est à dire un taux de plus de 58%, mais c'est mieux que la semaine précédente" explique ainsi l'agence régionale de santé.

Les médecins de ville et les urgences très impactés

Les flux de malades sont donc surtout gérés en ce moment par les médecins de ville, SOS médecins et les services des urgences. Aux urgences et chez SOS médecins, on atteint même en ce moment les niveaux des premières et secondes vagues.

Carte : les taux d'incidence par département

En date du 19 janvier, le taux d'incidence le plus élevé se trouve dans le Grand Est, le moins élevé dans la Meuse.

Carte : le taux de vaccination par région

Le taux de vaccination (au moins une dose) s'élève en France à 79,6%. Le Grand Est est en-dessous de la moyenne nationale : 77,1% des habitants ont reçu leur première dose contre le Covid-19.