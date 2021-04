Dans le Grand Est, les pollens de bouleaux font leur retour : gare aux allergies !

Les yeux qui piquent, le nez qui gratte, de l'asthme : voici le retour des allergies provoquées par les pollens de bouleau. L'arrivée du printemps et la météo de ces derniers jours en Meurthe-et-Moselle et plus généralement dans le Grand Est, a favorisé la pollinisation des bouleaux, ces arbres au tronc blanc, tacheté de noir.

Dans le jardin botanique Jean-Marie Pelt, à Villers-lès-Nancy, Marielle Grégory, chargée d'études à ATMO Grand Est et coordinatrice du réseau citoyen Pollin'air, est catégorique quand elle observe les bouleaux. "Là, on voit bien que les chatons, les inflorescences mâles sont déployées, et libèrent du pollen jaune. On est bien au stade de la pollinisation."

Le fameux pollen jaune. © Radio France - Marianne Naquet

Cette pollinisation n'est ni précoce, ni tardive : elle est parfaitement normale, pile à l'heure. "On est dans les dates, à partir de la fin mars, début avril, tous les ans, c'est la période." Dès le week-end de Pâques, le réseau Pollin'air, composé de citoyens bénévoles, a remarqué la pollinisation progressive des arbres, tout simplement en regardant à proximité de chez eux.

Plus de pollens à cause de la pollution

Selon Marielle Grégory, il y a de plus en plus de personnes allergiques aux pollens de bouleau. On estime que 20% de la population est concernée actuellement. D'ici 2050, la moitié des Français pourrait aussi être touchée, notamment en raison de la pollution : la paroi du grain de pollen peut se déformer ou se rompre, faisant pénétrer les fragments de pollens plus profondément dans les voies respiratoires des personnes fragiles. Les plantes fabriquent aussi plus d'allergènes sous l'effet du CO2.

Les frênes, les charmes et les chênes entament aussi en ce moment leur période de pollinisation. Fin avril, ce sera au tour des premières espèces de graminées, responsables du fameux rhume des foins.

Échapper aux pollens

Enfin, pour limiter l'exposition au pollen, ATMO Grand Est recommande d'éviter de sécher son linge dehors, se laver les cheveux en rentrant chez soi par exemple, bien fermer les fenêtres lorsque les pollens sont très présents dans l'air ou encore rouler en voiture vitres fermées. Elle conseille aussi de consulter un professionnel de santé dès l'apparition de symptômes.