Dans le Haut-Rhin, le camion itinérant de vaccination arrête sa tournée

Près de 30.000 vaccinations plus tard, le Vacci'Mouv mis en place dans le Haut-Rhin arrêtera sa tournée ce samedi 30 janvier. Il a permis de vacciner des personnes éloignées des centres de soin.

Six mois qu'il parcourait les routes de Mulhouse et du sud Alsace, le Vacci'mouv arrête sa tournée ce dimanche 30 janvier dans le Haut-Rhin. Pendant cette période, ce camion itinérant a permis de vacciner 28.000 personnes dans 40 lieux différents du sud du département. "Un résultat extrêmement satisfaisant" pour le Dr Frédéric Tryniszewski, président de la communauté professionnelle territoriale de santé de Mulhouse et agglomération.

Un lieu de vaccination au pied de l'immeuble

"Quand nous avons lancé le Vacci'mouv en juillet 2021, moins de 25% de la population du Haut-Rhin était totalement vaccinée avec deux doses, ce qui était extrêmement faible, il fallait donc aller les chercher," explique le président de SOS Médecins 68. "Aujourd'hui, nous sommes encore un peu en dessous des taux nationaux de vaccination, mais le travail a été fait". Dans le Haut-Rhin, 73% de la population totale est vaccinée, contre 79% dans le département voisin du Bas-Rhin.

Parmi les personnes qui ont bénéficié du Vacci'Mouv, il y a notamment celles "qui n'arrivaient pas à prendre rendez-vous, la population qui était éloignée du soin, qui avait des difficultés de langue, des difficultés sociales ou de déplacement", comme les plus âgés dans les communes rurales pour la 3e dose. Le dispositif a également permis aux jeunes des quartiers mulhousiens de se faire vacciner sans rendez-vous, avec "un lieu de vaccination au pied de leur immeuble".