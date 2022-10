Dans le Loiret, 156 000 personnes appelées à se faire vacciner contre la grippe à partir de ce mardi

C'est le début aujourd'hui de la campagne de vaccination contre la grippe. Cela concerne dans un premier temps les populations à risque : les + de 65 ans, les personnes souffrant d'une maladie chronique ou d'une obésité sévère, les femmes enceintes. Dans le Loiret, cela représente 156 000 personnes à qui la Sécurité sociale a envoyé un bon de prise en charge de la vaccination.

Une grippe potentiellement plus virulente cet hiver ?

Faut-il craindre cette année une épidémie de grippe ? En tout cas, 2 facteurs appellent à la vigilance, soulignent les professionnels de santé. D'abord, dans les pays de l'hémisphère Sud dont l'Australie, l'épidémie de grippe, qui s'y déroule avant les pays du Nord, s'est traduite cette année par des symptômes assez sévères : "Chaque année, on se rapproche de ce que l'on observe dans l'hémisphère Sud, et c'est vrai que cette année la grippe y a été plus virulente, note Catherine Pelletier, la directrice de la Caisse Primaire d'assurance-maladie du Loiret. Cela appelle forcément à une vigilance renforcée."

Autre élément mis en avant par les autorités sanitaires : depuis 2020, les mesures anti-Covid ont largement contribué à faire reculer la grippe. Ce sera moins le cas cet hiver, craint Alice Fallourd, responsable de la gestion des risques à la CPAM du Loiret : "Avec le recul des gestes barrière, qui sont les mêmes contre la grippe que contre le Covid, le risque des contaminations est accru. Dans les esprits, le Covid a aussi fait passer la grippe au second plan, alors que c'est une maladie qui tue chaque année 10 000 personnes en France."

57% des populations ciblées se font vacciner contre la grippe dans le Loiret

En revanche, le Covid a semble-t-il permis de faire remonter l'adhésion à la vaccination. L'an passé, le taux de vaccination contre la grippe s'est élevé chez les populations ciblées à 51,5% en France et même 57% dans le Loiret. Des chiffes en progression sur 10 ans, même si on est encore loin des préconisations de l'Organisation mondiale de la santé, souligne Alice Fallourd : "L'objectif OMS, c'est 75% de couverture vaccinale chez les personnes fragiles, on a donc de la marge de progression. Notamment chez les moins de 65 ans souffrant de maladies chroniques et les femmes enceintes : leur taux de vaccination contre la grippe, c'est respectivement 34% et 8%..."

La vaccination contre la grippe est réservée aux personnes ciblées jusqu'au 15 novembre - après cette date, tout un chacun peut se faire vacciner contre la grippe. La liste des professionnels de santé habilités à vacciner contre la grippe saisonnière a été élargie, elle inclut désormais les sages-femmes et les infirmiers.