Dans le Loiret, l'établissement français du sang lance un nouvel appel aux dons cet été

Les réserves de sang sont basses, dans le Loiret ! Si vous avez déjà donné, vous avez peut-être été appelés ou reçu un texto récemment, pour vous inviter à recommencer : les stocks sont au plus bas en ce moment, notamment à cause de la pandémie de Covid-19 qui a freiné le don de sang.

Donner 2 ou 3 fois par an, c'est bien !"

L'EFS, l'établissement français du sang, vous incite donc à aller donner. Et la situation est telle qu'il faut élargir la palette de donneurs : ceux qui donnent habituellement du plasma sont invités à faire un don de sang total, souligne Murielle Barnoux, responsable des prélèvements au centre de dons de Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans : "comme on n'a pas beaucoup de donneurs, en fonction des groupes sanguins, on demande aux donneurs qui viennent en plasma s'ils veulent bien faire un don de sang à la place. Les O, les A négatif, les B, on va leur demander s'ils veulent bien donner, s'ils peuvent bien sûr, s'il n'y a pas de contre-indication. Même si c'est l'été, il faut donner, même si ce n'est pas ici dans le Loiret, ça peut être sur votre lieu de vacances, mais donner deux ou trois fois par an, c'est bien !"

La pandémie responsable de la baisse des dons de sang

Cette baisse des dons de sang s'explique notamment par le fait que l'EFS n'a pas pu effectuer de collectes sur les lieux habituels, l'université d'Orléans ou devant les entreprises, ces derniers mois, des lieux où la plupart des gens étaient absents pour cause de télétravail ou d'enseignement à distance, indique Murielle Barnoux.

Toutes les dates et les lieux pour donner votre sang sont disponibles sur le site de l'établissement français du sang. Des collectes sont organisées, par exemple :

vendredi 13 août , de 15h à 19h à la salle du Mail à Beaune-la-Rolande

, de 15h à 19h à la salle du Mail à samedi 14 août à la salle des fêtes de Chécy de 8h à 12h

à la salle des fêtes de de 8h à 12h lundi 16 août , au centre Françoise Kuypers, à Sully-sur-Loire , de 15h à 19h

, au centre Françoise Kuypers, à , de 15h à 19h mardi 17 août , au centre culturel de Semoy de 15h à 19h

, au centre culturel de de 15h à 19h mercredi 18 août à la salle des fêtes de Saint-Jean-de-Braye , de 15h30 à 19h30

à la salle des fêtes de , de 15h30 à 19h30 jeudi 19 août , salle de la Montjoie, à Saint-Denis-en-Val , de 15h30 à 19h30

, salle de la Montjoie, à , de 15h30 à 19h30 vendredi 20 août , espace De Gaulle à Pithiviers de 15h à 19h

, espace De Gaulle à de 15h à 19h samedi 21 août : salle Alain Corneau à Meung-sur-Loire, de 8h30 à 12h30

Le centre de dons de l'établissement français à Saint-Jean-de-la-Ruelle, près d'Orléans, vous accueille également tous les jours (prise de rendez-vous au préalable), au 190 rue Léon Foucault (0238724949).